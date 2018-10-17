Burçların vazgeçilmez aksesuarları

Burçlar birçok kişilik özelliğimize adeta yöne verir. Stilimiz ve aksesuarlarımız kişiliğimizin bir parçasıdır. Bizi yansıtırlar ve çoğu zaman onlara ihtiyaç duyar, yanımızdan ayırmak istemeyiz. İşte burç özelliklerine göre yanınızdan ayırmak istemediğiniz aksesuar…

1. Koç – Damla Küpe

Koç burçları oldukça tutkulu burçlardan biridir. Aynı zamanda her ortamda trend belirleyici olurlar. Bu yüzden ne giyerlerse giysinler bir çift iddialı küpe ile son dokunuşu yapmak isterler.

2. Boğa – Bileklik

Boğa burçları her zaman eşsiz görünümleri için sade ve minimal parçalar tercih ederler. Ancak bu asla iddialı olmayacakları anlamına gelmez. Bu yüzden tercih edebilecekleri ilk aksesuar altın, zarif bir bileklik olacaktır.

3. İkizler – Güneş Gözlüğü

İkizler burçları sürekli değişen ruh halleriyle bilinirler. Onların bu değişimine ayak uydurabilecek, sinirli olduklarında yüzlerini örtebilecek, her tarza ve moda uygun bir güneş gözlüğü ise vazgeçilmezleri elbette.

4. Yengeç – Kolye

Yengeç burçları oldukça romantiklerdir, bu yüzden özelliklere boyunlarında taşıdıkları kolyelere büyük anlamlar yüklerler. Onlar için aksesuardan fazlasıdır. Özellikle romantik tonlar, rose gold’lar çok yakışır ve kullanmayı çok severler.

5. Aslan – Ayakkabı

Aslan burçları her zaman iddialı görünmek isterler. Bu yüzden özellikle topuktan bantlı, leopar ayakkabılar vazgeçilmez parçaları olur çoğu zaman. Hem asil hem de iddialı görünmelerini sağlar.

6. Başak – Saat

Başaklar oldukça titiz ve detaycıdır. Zarif ve işlevsel parçaları severler. Ayrıca zamanı doğru kullanmaya da özen gösterirler. Bu yüzden vazgeçilmez parçaları şık bir kol saatidir.

7. Terazi – Ajanda

Terazi burçları hayatlarını sürekli dengede tutmak ve uyumlu olmak isterler. Bu yüzden hayatlarını kolaylaştıran eşyaları asla yanlarından ayırmazlar. Bunlardan biri de elbette ajanda…

8. Akrep – Çapraz Çanta

Akrep burçları güçlü görünmeyi ve dikkat çekmeyi severler. Ayrıca sadece ihtiyaçları olduğu kadarını kullanma felsefelerine de tam olarak uyar. Hem iddialı hem de yeterli bu çantalar vazgeçilmezleridir.

9. Yay – Bandana/Taç

Yay burçları için abartı diye bir şey yoktur. Maceraperest ruhları her zaman için yeni şeyler denemeye açıktır. Bu yüzden hareketli, renkli ve şık bandanalar kullanmayı severler.

10. Oğlak – Telefon Kılıfı

Oğlak burçları genellikle geleneklere bağlı kalmayı severler. Ancak bu eskiyle yeniyi harmanlamayacakları anlamına gelmez. Bu yüzden özellikle mermer görünümlü telefon kılıflarını yanlarından ayırmazlar.

11. Kova – Kol Çantası

Kova burçları hem tuhaf hem de sempatik aksesuarlar tam da Kova burçlarına göredir. Asla sıradan ve alışılagelmiş şeyleri tercih etmek istemezler. Büyük bir kol çantası ise sizin dikkat çeken, yaratıcı tarzınızı destekleyecektir.

12. Balık – İpek Fular

Balık burçları sürekli olarak hayal kuran ve ruhunu besleyen insanlardır. Kaygılandıkları zamanlar ise oldukça azdır. Bu kaygısız taraflarını ise ipek fular gibi naif bir aksesuarla eşleştirirler. Onları ve stillerini tamamlayan, naif taraflarını ortaya çıkaran bir ipek şal vazgeçilmez aksesuarlarından olacaktır.