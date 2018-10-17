Burçların vazgeçilmez aksesuarları

1. Koç – Damla Küpe
Koç burçları oldukça tutkulu burçlardan biridir. Aynı zamanda her ortamda trend belirleyici olurlar. Bu yüzden ne giyerlerse giysinler bir çift iddialı küpe ile son dokunuşu yapmak isterler.
2. Boğa – Bileklik
Boğa burçları her zaman eşsiz görünümleri için sade ve minimal parçalar tercih ederler. Ancak bu asla iddialı olmayacakları anlamına gelmez. Bu yüzden tercih edebilecekleri ilk aksesuar altın, zarif bir bileklik olacaktır.
3. İkizler – Güneş Gözlüğü
İkizler burçları sürekli değişen ruh halleriyle bilinirler. Onların bu değişimine ayak uydurabilecek, sinirli olduklarında yüzlerini örtebilecek, her tarza ve moda uygun bir güneş gözlüğü ise vazgeçilmezleri elbette.
4. Yengeç – Kolye
Yengeç burçları oldukça romantiklerdir, bu yüzden özelliklere boyunlarında taşıdıkları kolyelere büyük anlamlar yüklerler. Onlar için aksesuardan fazlasıdır. Özellikle romantik tonlar, rose gold’lar çok yakışır ve kullanmayı çok severler.
5. Aslan – Ayakkabı
Aslan burçları her zaman iddialı görünmek isterler. Bu yüzden özellikle topuktan bantlı, leopar ayakkabılar vazgeçilmez parçaları olur çoğu zaman. Hem asil hem de iddialı görünmelerini sağlar.
6. Başak – Saat
Başaklar oldukça titiz ve detaycıdır. Zarif ve işlevsel parçaları severler. Ayrıca zamanı doğru kullanmaya da özen gösterirler. Bu yüzden vazgeçilmez parçaları şık bir kol saatidir.
7. Terazi – Ajanda
Terazi burçları hayatlarını sürekli dengede tutmak ve uyumlu olmak isterler. Bu yüzden hayatlarını kolaylaştıran eşyaları asla yanlarından ayırmazlar. Bunlardan biri de elbette ajanda…
8. Akrep – Çapraz Çanta
Akrep burçları güçlü görünmeyi ve dikkat çekmeyi severler. Ayrıca sadece ihtiyaçları olduğu kadarını kullanma felsefelerine de tam olarak uyar. Hem iddialı hem de yeterli bu çantalar vazgeçilmezleridir.
9. Yay – Bandana/Taç
Yay burçları için abartı diye bir şey yoktur. Maceraperest ruhları her zaman için yeni şeyler denemeye açıktır. Bu yüzden hareketli, renkli ve şık bandanalar kullanmayı severler.
10. Oğlak – Telefon Kılıfı
Oğlak burçları genellikle geleneklere bağlı kalmayı severler. Ancak bu eskiyle yeniyi harmanlamayacakları anlamına gelmez. Bu yüzden özellikle mermer görünümlü telefon kılıflarını yanlarından ayırmazlar.
11. Kova – Kol Çantası
Kova burçları hem tuhaf hem de sempatik aksesuarlar tam da Kova burçlarına göredir. Asla sıradan ve alışılagelmiş şeyleri tercih etmek istemezler. Büyük bir kol çantası ise sizin dikkat çeken, yaratıcı tarzınızı destekleyecektir.
12. Balık – İpek Fular
Balık burçları sürekli olarak hayal kuran ve ruhunu besleyen insanlardır. Kaygılandıkları zamanlar ise oldukça azdır. Bu kaygısız taraflarını ise ipek fular gibi naif bir aksesuarla eşleştirirler. Onları ve stillerini tamamlayan, naif taraflarını ortaya çıkaran bir ipek şal vazgeçilmez aksesuarlarından olacaktır.