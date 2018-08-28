Bekar kalmak mı evlenmek mi?

Artık deneyim kazandığınız ve olgunlaşmaya başladınız. Ama bundan sonraki yaşamınıza bekar olarak mı devam etmeli yoksa ciddi bir beraberlik hatta evlilik mi yaşamalısınız siz de karar veremiyorsanız bu yazımızı mutlaka okuyun.

Beraber olmak mı, bağımsız yaşamak mı,kendini teslim etmek mi yoksa özgür olmak mı? Yaşanılan olumsuz tecrübeler, hayal kırıklıkları hatta mutsuz bir aile ortamında büyümek bu ikilemi yaşamanıza neden olur.Birçok insan bunun kararını rahatlıkla verebilirken siz hâlâ birçok endişeyi içinizde barındırırsınız.Evlilik değil, ciddi bir beraberlik bile sizi tedirgin etmeye yeterli olur.Uzun soluklu bir ilişkiniz olduğunuzda, ait olma duygusu hoşunuza gidebilir. Fakat bazı noktalarda bu bağlılık kısıtlayıcı olmaya hatta sizi sıkmaya başlayabilir ve kendi hayatınız üzerinde daha fazla söz sahibi olma ihtiyacı duyabilirsiniz. Eğer bekarsanız ve "özgürseniz",içinde bulunduğunuz bağımsızlık duygusu hoşunuza gidebilir fakat sonrasında bu his yerini yalnız hissetmenize ve biriyle beraber olma isteğine bırakabilir. Yeni bir ilişkiye başladığınızda da bağımlı olduğunuzu ve kısıtlandığınız duygusuna yeniden kapılıp yeni bir kısır döngünün içinde bulabilirsiniz kendinizi. Kararsızlık Yaşıyorsanız Eğer hâlâ içinde bulunduğunuz durumdan emin değilseniz ikilemlerin içine düşmeniz çok normal. Bir birliktelik yaşamadan önce ayrılığı düşünüyor ya da bir evlilik yaşamadan önce boşanmayı düşünüyorsanız bu aslında sizin korkularınızın da bir göstergesidir.Oysa özgürlük ve bağlılığı bir arada yaşayabilirsiniz.Temelinde saygı, adalet, dürüstlük ve güven olan bir ilişki yaşadığınızdada hem özgürlüğü tadabilir hem de aitlik duygunuzu tatmin edebilirsiniz. Birlikteliği ya da evliliği kısıtlayıcı bir durum gibi görmemeniz ve bakış açınızı genişletmeniz gerekir.Bu noktada empati kurmak, isteklerinizi birbirinize açıkça söylemek ve zaman zaman birbirinizi yalnız bırakmak bir ilişkide yapmanız gereken en önemli şeyler. İşte her iki durumda da yaşayacağınız avantajlar ve dezavantajlar listesi: BEKAR OLMAK AVANTAJLARI 1-Kendinizi keşfetmek ve geliştirmek, yani kendiniz olmak için yeterli özgürlüğe sahipsinizdir. 2-Fedakarlık yapmak zorunda kalmazsınız. İstediğinizi yapabilirsiniz. Örneğin;dans dersleri alabilir, İspanyolca öğrenebilir,evinizde kedi ya da köpek besleyebilirsiniz.Ayrıca geride bırakacağınız hiçbirşeyiniz de yoktur. İstediğinizde yeni bir ev,yeni bir iş seçebilir ve farklı bir şehirde yaşamayı bile düşünebilirsiniz. 3- Başka birinde mutluluğu aramak yerine kendi kendinizle mutluluğu elde etmeyi öğrenirsiniz. 4-Çok yönlü ve özgür olabilirsiniz. Her anlamda tam bir donanıma sahip olmak, tek başına rahat bir yaşam sürebilmek ve ayaklarınızın üzerinde dimdik durmak ilerde yaşayacağınız ilişkilerinizi olumlu yönde etkileyecektir. 5-Mali konularda daha fazla söz hakkına sahipsinizdir. Nereden alışveriş yaptığınız ya da yüksek bir fiyata aldığınız ayakkabı için hesap vermek zorunda değilsinizdir. 6-Her erkekte olan horlama, yorganı çekmeve tıraş takımlarını lavaboda bırakma gibi sinir bozucu durumlarla karşı karşıya kalmazsınız. 7-Kız arkadaşlarınıza ve ailenize daha fazla vakit ayırabilirsiniz. İhmal ettiğiniz ve size destek olan kişilerle ilişkilerinizi düzene sokma şansınız da olur. 8-Dışarıya rahatlıkla çıkabilir ve yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bunun içine olası erkek arkadaşlarınızı da ekleyebilirsiniz. 9-Eve geldiğinizde yemek yapmak, çamaşır yıkamak, evi toplamak gibi zorunluluklarınız olmaz.. İstediğiniz zaman bunları yapabilirsiniz.Üstelik en önemlisi gömlek ütülemekten artık yorgun düşmezsiniz. DEZAVANTAJLARI 1-Kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Özellikle etrafınızda o kadar çift varken ve aileniz artık biriyle birlikte olmanızı isterken. 2-Bunu başarısızlık olarak değerlendirebilirsiniz ve bu konuda kendinizi acımasızca eleştirebilirsiniz. Gerçekten sorun haline getirdiğinizde depresyona bile girebilirsiniz. 3-Bekar olduğunuz için etrafınızdaki adaylar arasında bir tercih yapmakta zorlanabilirsiniz.Ama uzun süre bekar kalırsanız ve ince eleyip sık dokursanız, elinize geçen fırsatları değerlendiremeyebilirsiniz. 4-Flört etmek bir sürüklenmeye sebep olabilir.Kadınlar ve erkekler sürekli farklı şeylerin peşindedirler. Kadınlar kendilerini anlayan,güvenebilecekleri bir erkek ararken;erkekler ise rahat bir ilişki yaşayabilecekleri bir kadın ararlar. 5-Bir çiftin sahip olduğu şeyleri gördüğünüzde üzülebilirsiniz. Birbirini ruh ikizi olarak tanımlayan ve bir ömür boyu birlikte yaşamak istediğini söyleyen bir çifti ya da çocuklarıyla oyun oynayan bir aileyi gördüğünüzde bazı şeyleri kaçırmış hissine kapılabilirsiniz.Hatta evlendiğinizde bile bazı şeyleri geç yaşamış olmak sizi yine üzebilir. 6-Sürekli olarak neden bekar olduğunuzu kendinize sorabilirsiniz. Bunu dert edip biran önce yeni birini bulmak umuduyla karşınıza çıkan her erkekle ilişki yaşayabilirsiniz..(Sizin bu halinizi gören potansiyel eş adaylarınıda bu arada kaçırma ihtimaliniz de yüksek olacaktır.) 7-Aileniz ve arkadaşlarınız rahatsız edici yorumlarıyla canınızı sıkabilirler. "Tam sana uygun bir çocuk buldum" diyerek çöp çatanlığa bile başlayabilirler. BİRLİKTELİK YA DA EVLİLİK AVANTAJLARI 1-Birlikte yapacaklarınız eğlenceli vakit geçirmenizi sağlar. 2-Flört etmeye, yeni bir erkek arkadaş bulmaya,ayrılıklara ve boşanmaya son verdiniz. Artık rahatlayabilirsiniz. 3-Birbirinizi hem duygusal hem de maddi açıdan destekleme şansına sahipsinizdir.Deneyimlerinizi ve kazanımlarınızı paylaşmak size iyi gelebilir. 4-Beraberlik size derinlik katacaktır. Doğruluk,dürüstlük ve inançlar konusunda tatmin olmanıza yardımcı olur. 5-İlişkinizde aitlik, güven ve istikrarlılık duygularını hissetmeye başladığınızda gelecek için güzel şeyler de düşünmeye de başlarsınız. 6-Bekar arkadaşlarınızlayken kendinizi daha olgun ve büyümüş hissedebilirsiniz. 7-Arkadaş çevrenizi, onun ailesi ve arkadaşları ile genişletebilirsiniz. 8-Duygusal olarak kendinizi güvenli hissedersiniz. DEZAVANTAJLARI 1-Birliktelik; mutluluk için bir sigorta değildir.Çünkü tek başınayken mutlu olamıyorsanız hayatınızda biri olduğunda da mutlu olamayabilirsiniz. 2-Sağlıklı ve uzun soluklu bir ilişki yaşamak istiyorsanız duygularınızı eşinizle paylaşmalı,siz de olmayan ama onda olan olumlu özellikleri ondan almaya çalışmalısınız. Aksi takdirde hayal kırıklığı yaşayabilir ve pişman olabilirsiniz. 3-Çok fazla deneyime sahip olmadan bir evlilik yaşarsanız ileride ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. 4-Eğlencenin ve özgürlüğün tadını kaçırmış olduğunuzu düşünebilirsiniz. Özellikle çocuklar ve ev işleriyle uğraşmak zorundayken. 5-Geleceğinizi planlamaya çalışırken kendinizi kapana sıkışmış hissedebilirsiniz. 6-Başkalarına karşı sorumlu olduğunuziçin (sevgiliniz, eşiniz, ailesi v.s) kızgınlık yaşayabilirsiniz.Konu, geç kalacağınızı söylemek bile olsa. 7-Bazı şeyleri rutin bir şekilde yapmak zorunda olmak (ev işleri gibi) ve bazı rolleri oynamak sizi yorabilir. 8-Yanlış bir erkeğe aşık olup incinebilirsiniz.Özellikle genç yaşta doğru kişiyi bulmak o kadar da kolay değildir. 9-Oturmuş bir ilişkiyi bırakıp gitmek, kısa flörtlerde olduğundan daha zordur. 10 Ailenizle ve arkadaşlarınızla daha az görüştüğünüziçin, yaşamınızın sadece iki kişi arasında geçtiğini düşünebilirsiniz. 10-Kendinize ait özel hayatınız kalmayabilir.Onun yakın çevresi ve aile ziyaretleri bazen programınızı bozabilir. SİZİN İÇİN EN İYİSİ HANGİSİ? Bu soru için ne doğru ne de yanlış bir cevap söz konusudur. Çünkü herkes farklı yapılara sahiptir. Fakat kararsızsanız 20'li yaşlarınızda evlenmeyi düşünmemelisiniz.Çünkü bu yaşlar kişiliğinizin gerçek anlamda şekillendiği, ciddi anlamda sorumluluk almaya başladığınız, olgunlaşmaya ve kimliğinizi bulmaya başladığınız dönemlerdir.Eğer genç yaşta evlenirseniz ilk etapta sevdiğiniz insanla size ait bir evde olmak, ailenizin belki de zaman zaman size uyguladığı yaptırımlardan uzak kalmak size cazip gelebilir.Fakat ilişkinizin rutine döndüğünde bu durum size sıkıcı gelmeye başlayabilir.Sizinle yaşıt olan kız arkadaşlarınız sorumluluktan uzak, keyifli ve rahat bir hayat yaşarken bu durum sinir bozucu olabilir. Erken yaşta evlendiğinizde eğer her şey yolunda gitmezse, hâlâ önünüzde yaşayacağınız koca bir hayat ve deneyimleyeceğiniz uzun seneleriniz olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın.Bir eş ya da sevgili için ne kadar uygun olduğunuzu sorguladığınızda en doğru kararı ön sezilerinize dayanarak verebilirsiniz. Karşınıza çıkan kişiyi iyi analiz etmeli,onu her anlamıyla tanımalısınız. Hatta tüm duygularınızı bir kenara not edin. Ortaya çıkan sonuçlara siz de çok şaşıracaksınız.Birliktelik, mutluluk ve memnuniyet için bir sigorta değildir. Tek başınayken mutlu olamıyorsanız hayatınızda biri olduğunda da mutlu olamayabilirsiniz