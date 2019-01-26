26 Ocak 2019 Tarihte bugün neler oldu?

Güney Afrika Pretoria'da 3,106 kırat değerindeki dünyanın en büyük elması bulundu. Elmasa ''Cullinan'' adı verildi. 9 parçaya bölünen elmastan elde edilen ''Afrika'nın Büyük Yıldızı'' adındaki 530,2 kıratlık 74 yüzlü dünyanın en büyük pırlantası, Britanya tacına yerleştirildi.

Petrograd'ın adı Leningrad olarak değiştirildi.

Millî Mücadele Kahramanı ve siyaset adamı Musa Kâzım Karabekir yaşamını yitirdi.

ABD'li aktris ve komedyen Ellen DeGeneres dünyaya geldi.

12 Eylül'den sonraki ilk kez memur eylemi İstanbul'da yapıldı.

26 Ocak 2008

''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli Tuğgeneral Veli Küçük, emekli Kurmay Albay Fikri Karadağ, Susurluk Davası hükümlüsü Sami Hoştan, avukat Kemal Kerinçsiz ile Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın ve Halkla İlişkiler Sözcüsü Sevgi Erenerol'un da aralarında bulunduğu kişiler tutuklandı.