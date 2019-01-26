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26 Ocak 2019 Tarihte bugün neler oldu?

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26 Ocak 2019 Tarihte bugün neler oldu?
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26 Ocak’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 25 Ocak’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 26 Ocak 1905

    26 Ocak 1905

    Güney Afrika Pretoria'da 3,106 kırat değerindeki dünyanın en büyük elması bulundu. Elmasa ''Cullinan'' adı verildi. 9 parçaya bölünen elmastan elde edilen ''Afrika'nın Büyük Yıldızı'' adındaki 530,2 kıratlık 74 yüzlü dünyanın en büyük pırlantası, Britanya tacına yerleştirildi.

  • 26 Ocak 1929

    26 Ocak 1929

    Petrograd'ın adı Leningrad olarak değiştirildi.

  • 26 Ocak 1948

    26 Ocak 1948

    Millî Mücadele Kahramanı ve siyaset adamı Musa Kâzım Karabekir yaşamını yitirdi.

  • 26 Ocak 1950

    26 Ocak 1950

    Hindistan'da cumhuriyet ilan edildi.

  • 26 Ocak 1958

    26 Ocak 1958

    ABD'li aktris ve komedyen Ellen DeGeneres dünyaya geldi.

  • 26 Ocak 1974

    26 Ocak 1974

    Bülent Ecevit başkanlığında CHP-Milli Selamet Partisi koalisyon hükümeti göreve başladı.

  • 26 Ocak 1992

    26 Ocak 1992

    12 Eylül'den sonraki ilk kez memur eylemi İstanbul'da yapıldı.

  • 26 Ocak 2008

    26 Ocak 2008

    ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli Tuğgeneral Veli Küçük, emekli Kurmay Albay Fikri Karadağ, Susurluk Davası hükümlüsü Sami Hoştan, avukat Kemal Kerinçsiz ile Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın ve Halkla İlişkiler Sözcüsü Sevgi Erenerol'un da aralarında bulunduğu kişiler tutuklandı.

  • 26 Ocak 2011

    26 Ocak 2011

    TÜİK, enflasyon sepetini güncelledi. 2011 TÜFE sepeti 445 kalemden oluştu. Güncelleme sonucunda 2011 sepetine tramvay ücreti ve Süper Loto girdi, yünlü kumaş, kadın mantosu ve atık çöp ücreti sepetten çıkarıldı.

  • 26 Ocak 2013

    26 Ocak 2013

    Adana'da konuşlandırılan Patriot Hava Savunma Sistemleri harekat yeteneğini kazanarak, operasyonel hale geldi.

  • 26 Ocak 2013

    26 Ocak 2013

    Mısır’ın Port Said Stadyumu'ndaki futbol karşılaşmasında geçen sene Şubat ayında 74 kişinin ölmesinin ardından açılan davada, 21 sanık hakkında idam kararı verildi.

  • 26 Ocak 2016

    26 Ocak 2016

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 17 yıl aradan sonra ilk defa Katolik dünyasının merkezi Vatikan'ı ziyaret etti.

  • 26 Ocak 2016

    26 Ocak 2016

    "Tahşiyecilere Kumpas" davası kapsamında tutuklu bulunan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye ilişkin ana soruşturması kapsamında da tutuklandı.

  • 26 Ocak 2017

    26 Ocak 2017

    Yunanistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar verdi.

  • 26 Ocak 2018

    26 Ocak 2018

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yaparken, bölgedeki PYD/PKK unsurları için "YPG" yerine doğrudan "PKK" ifadesini kullandı.

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