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Yıldızlar mindere çıkıyor

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Yıldızlar mindere çıkıyor
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Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2018 Yıldızlar Güreş Ligi”ne ait “Ali Çerkez Serbest Güreş Müsabakaları” yarın yapılıyor.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılacak müsabakalar, Pazar günü saat 09.00’daki tartılar sonrası saat 10.30’da başlayacak. Müsabakalarda Mertdoğan Soyalan, Kemal Bayraktar, Mesut Ayar, Ercan Köse ve Serkan Köse hakem olarak görev alacak.

GÜREŞSEVERLER DERNEĞİ’NDE GENEL KURUL 26 NİSAN’DA

Güreşseverler Derneği’nin 12.yıllık olağan genel kurul toplantısının 26 Nisan 2018 Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı. Dernek tarafından yapılan açıklamada, toplantının Lefkoşa Atatürk Stadyumu’ndaki Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Lokali’nde yer alacağı duyuruldu.

Dernek üyelerinin ve üye olmak isteyenlerin katılabileceği genel kurulda, açılış ve divan kurulunun seçiminden sonra faaliyet ve mali raporlar okunup onaya sunulacak.  Yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının seçimini takiben dilek ve temennilerle toplantı sona erecek.

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