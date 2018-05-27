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Yetkili yönetimi, görev dağılımı yaptı

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Yetkili yönetimi, görev dağılımı yaptı
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Golf Federasyonu'nun 13 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Özerklik Genel Kurulu sonrasında yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri belirlenmişti. Soner Yetkili Başkanlığında gerçekleşen ilk toplantıda görev bölümü yapılarak hedefler doğrultusundaki çalışmalara başlandı. 

Bu çerçevede görev dağılımı şöyle oluştu:

Başkan - Soner Yetkili

Asbaşkan - Hasan Garabli

Genel Sekreter - Ertuğ Şevket

Mali Sekreter - Bertan Erçin

Dış İlişkiler ve Organizasyon Komitesi:

1) Feridun Kılıç

2) Hasan Garabli

3) Steve Neufeld

4) Sertaç Yeşilçimen

Basın ve Halkla İlişkiler Komitesi

1) Hasan Öztoprak

2) Olgun Emirzade

Lisans Komitesi:

1) Özcan Bundak

Altyapı Geliştirme Komitesi:

1) Deniz Yeşilçimen

2) Engin Portakalcıoğlu

3) Zafer Taşkın

4) Hasan Öztoprak

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