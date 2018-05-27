Yetkili yönetimi, görev dağılımı yaptı

Golf Federasyonu'nun 13 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Özerklik Genel Kurulu sonrasında yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri belirlenmişti. Soner Yetkili Başkanlığında gerçekleşen ilk toplantıda görev bölümü yapılarak hedefler doğrultusundaki çalışmalara başlandı.
Bu çerçevede görev dağılımı şöyle oluştu:
Başkan - Soner Yetkili
Asbaşkan - Hasan Garabli
Genel Sekreter - Ertuğ Şevket
Mali Sekreter - Bertan Erçin
Dış İlişkiler ve Organizasyon Komitesi:
1) Feridun Kılıç
2) Hasan Garabli
3) Steve Neufeld
4) Sertaç Yeşilçimen
Basın ve Halkla İlişkiler Komitesi
1) Hasan Öztoprak
2) Olgun Emirzade
Lisans Komitesi:
1) Özcan Bundak
Altyapı Geliştirme Komitesi:
1) Deniz Yeşilçimen
2) Engin Portakalcıoğlu
3) Zafer Taşkın
4) Hasan Öztoprak