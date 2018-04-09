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Vücut geliştirme ile ilgili tecrübeler paylaşıldı

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Türkiyeli milli sporcular Fatih Ceylan ile Mustafa Yıldız, vücut geliştirme sporcularının antrenman periyodlarını düzenlerken dikkat edilmesi gereken konularda bilgi verdiler

Vücut geliştirme ile ilgili tecrübeler paylaşıldı
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Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nun düzenlediği Vücut Geliştirme Sporu söyleşisi geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Üniversitenin “Sorumluluk Projesi” kapsamında organize ettiği ve Ömer Gültekin Konferans Salonu’nda yapılan söyleşide Türkiye milli sporcularından Fatih Ceylan ile Mustafa Yıldız konuşmacı olarak yer aldılar.

Türkiye milli takım sporcuları Fatih Ceylan ve Mustafa Yıldız’ın katıldığı söyleşide konuşan Fatih Ceylan, vücut geliştirme sporcularının antrenman periyodlarını düzenlerken nelere dikkat etmeleri konularında bilgi verdi.

Yıldız, ayrıca diyet döneminde nasıl beslenildiği, bir profesyonel sporcunun günlük hayatının nasıl olduğu ve olması gerektiği konularında katılımcılara tecrübelerini ve bilgilerini aktardı.

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