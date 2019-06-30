Üç Kempocumuz İstanbul’dan altın madalya döndü

Türkiye KEMPO Şampiyonası’nda sporcularımızdan Tarık Yayar Yıldızlar Lıght Kempo 55 kg, Seyfettın Cihangiroğlu Büyükler Full Kempo 60 kg da ve Feyzi Kurumanastırlı Büyükler Full Kempo 80 kg. Türkiye şampiyonu oldular

Türkiye İstanbul Osman Solakoğlu Kapalı Spor Salonunda Ramazan Çeliktürk anısına 28-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye KEMPO Şampiyonası’nda üç sporcumuz altın madalya ile ülkeye döndü.

Müsabakaya 700 sporcuya yakın katılım olurken. Şampiyonaya Avrupa Kempo Federasyon Başkanı Amato Zaharıa Tunus Federasyon Başkanının Türkiye Muaythı Federeasyon Başkanı Halil Durna ve Türkiye Kempo Federasyonu Başkanı Halis Avşar katıldılar.

Şampiyona’nın 1. gününde Avrupa Federasyon Başkanı Prf. Dr.Amatto Zahari tüm antrenör ve hakemlerin gelişim semineri vererek tamamladı. Seminerde, konuşan Zahari Kempo sporunun KKTC’de de yapılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi . Bu arada Türkiye Kempo Federasyon başkanı Halis Avşar KKTC Kempo takımıyla özel olarak ilgilenirken, seminerden sonra açılış seremonisinde ayrıca KKTC Kempo ülke temsilcisi Mehmet İngeç’e plaket takdim edildi.

Şampiyonada sporcularımızdan Tarık Yayar Yıldızlar Lıght Kempo 55 kg Türkiye 1. Si, Seyfettın Cihangiroğlu Büyükler Full Kempo 60 kg da Türkiye şampiyonu ve Feyzi Kurumanastırlı Büyükler Full Kempo 80. kg’da Türkiye şampiyonu olarak üç altın madalyayla dün gece ülkemize döndüler.