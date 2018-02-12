Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig’de düşme hattında yer alan Yeni Boğaziçi’nde teknik direktör Eralp Şerifoğlu ile yollar dostça ayrıldı.

İkinci devrenin ilk 3 maçında mağlup olan ve son puanını ilk devrenin son haftasında, son galibiyetini 14. haftada alan Yeni Boğaziçi, 15 puanla, 15. sırada kalmaya devam etti. Yeni Boğaziçi’nde Derviş Canaltay başkanlığındaki yönetimin, U15 ve alt yapı antrenörü Vural Köseoğlu’nun da içinde olduğu bir teknik heyeti göreve getirme düşüncesinde olduğu öğrenildi.