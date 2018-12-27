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Özel çocuklar, lobutları devirdiler

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Özel çocuklar, lobutları devirdiler
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Yeni yıl etkinlikleri kapsamında ALGIM Özel Eğitim Merkezi’nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği bowling turnuvası, Telsim’in de katkılarıyla 5’inci kez düzenlendi.

Küçük Kaymaklı Lemar Bowling Salonu'nda yapılan etkinlikte ALGIM Özel Eğitim, Lefkoşa İş Eğitim ve Özel Eğitim, Yeşilyurt Özel Eğitim, Girne Özel Eğitim merkezlerindeki özel çocuklarla birlikte Yakın Doğu Koleji’nden de bir takım yer aldı.

Ödül töreninde Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve ALGIM Özel Eğitim Merkezi sorumlusu Evren Karademir katılım gösteren tüm çocuklara madalyalarını ve kupalarını verdi ve böylece etkinlik tamamlandı.

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