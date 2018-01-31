Objektifimizden yansıyanlar

Yenicami – Mağusa Türk Gücü maçı yoğun yağış altında oynanırken, foto muhabiri Mustafa Evliya fotoğraf makinelerinin ıslanmasını önlemek için önlem aldı

Mağusa Türk Gücü taraftar grubu Ultracrows, tribünlerde meşalelerle renkli görüntüler oluşturup, 90 dakika boyunca takımlarını desteklemesine rağmen mağlubiyeti önleyemedi

Yenicami’nin Nijeryalı futbolcuları John Okoli, John Ebuka ve Oladele maç öncesi galibiyet duası ederek maça çıktılar

Görneç muhtarı Nevzat Akaçgil, Görneç – Hamitköy maçında Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş ve bir dönemin efsane müzik grubu Grup Trafik’in solisti Kani Doğu ile yakından ilgilenip, en iyi şekilde misafir etti





Görneç futbolcuları Rifat, Mustafa ve Yaşar’ın ailesi Görneç – Hamitköy maçını heyecan içerisinde ayakta izlediler

Görneç kulübü eski başkanı Halil Kasım ve bir grup Görneç taraftarı, Görneç – Hamitköy maçını soyunma odalarının damından takip ettiler