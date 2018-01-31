Objektifimizden yansıyanlar

Yenicami – Mağusa Türk Gücü maçı yoğun yağış altında oynanırken, foto muhabiri Mustafa Evliya fotoğraf makinelerinin ıslanmasını önlemek için önlem aldı
Mağusa Türk Gücü taraftar grubu Ultracrows, tribünlerde meşalelerle renkli görüntüler oluşturup, 90 dakika boyunca takımlarını desteklemesine rağmen mağlubiyeti önleyemedi
Yenicami’nin Nijeryalı futbolcuları John Okoli, John Ebuka ve Oladele maç öncesi galibiyet duası ederek maça çıktılar
Görneç muhtarı Nevzat Akaçgil, Görneç – Hamitköy maçında Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş ve bir dönemin efsane müzik grubu Grup Trafik’in solisti Kani Doğu ile yakından ilgilenip, en iyi şekilde misafir etti
Görneç futbolcuları Rifat, Mustafa ve Yaşar’ın ailesi Görneç – Hamitköy maçını heyecan içerisinde ayakta izlediler
Görneç kulübü eski başkanı Halil Kasım ve bir grup Görneç taraftarı, Görneç – Hamitköy maçını soyunma odalarının damından takip ettiler