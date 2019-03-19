Minderin yıldızı Büyükkonuk

“Yıldızlar Nihat Arslan Serbest Güreş Müsabakaları” gerçekleştirilirken, Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü birinciliği elde etti

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2019 Yıldızlar Güreş Ligi”ne ait “Yıldızlar Nihat Arslan Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonunda gerçekleşen müsabakalarda 230 puanla Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü birinciliği elde ederken, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) 205 puanla ikinci, 135 puanla Şahlanspor üçüncü oldu.

Mertdoğan Soyalan, Volkan Avcı, Özkan Öztürk, Mesut Ayar, Ercan Köse ve Serkan Köse’nin hakemlinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde, başarılı olan kulüp ve sporculara ödülleri, Nihat Arslan’ın ailesi tarafından takdim edildi.