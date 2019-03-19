banner255
Enduro heyecanı başlıyor
Enduro heyecanı başlıyor
8 0
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
102 0
 
Fasulye değil altın mübarek
Fasulye değil altın mübarek
43 0
Halk Dansları Şöleni başlıyor
Halk Dansları Şöleni başlıyor
21 0
KKTOK Oscarları sahiplerini buldu
KKTOK Oscarları sahiplerini buldu
11 0
106 0
Adım Adım Çanakkale Savaşı
Adım Adım Çanakkale Savaşı
95 0
banner82

Minderin yıldızı Büyükkonuk

banner27

“Yıldızlar Nihat Arslan Serbest Güreş Müsabakaları” gerçekleştirilirken, Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü birinciliği elde etti

banner262
Minderin yıldızı Büyükkonuk
banner267

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2019 Yıldızlar Güreş Ligi”ne ait “Yıldızlar Nihat Arslan Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonunda gerçekleşen müsabakalarda 230 puanla Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü birinciliği elde ederken, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) 205 puanla ikinci, 135 puanla Şahlanspor üçüncü oldu.

Mertdoğan Soyalan, Volkan Avcı, Özkan Öztürk, Mesut Ayar, Ercan Köse ve Serkan Köse’nin hakemlinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde, başarılı olan kulüp ve sporculara ödülleri, Nihat Arslan’ın ailesi tarafından takdim edildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.