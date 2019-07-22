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LTB Spor Kulübü, genel kurul gerçekleştirecek

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LTB Spor Kulübü, genel kurul gerçekleştirecek
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Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübünün olağan genel kurulu toplantısı 2 Ağustos Cuma günü yapılıyor.

Mehmet Harmancı’nın başkanlığını yürüttüğü Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübünün, LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonunda saat 14.00’da başlayacak genel kurul şu gündem ile toplanacak:

Açılış ve Saygı duruşu.

Divan kurulunun seçimi

Faaliyet raporunun okunması ve aklanması.

Mali raporun okunması ve aklanması.

Yönetim Kurulunun seçilmesi. ( 9 asil ve 3 yedek üye)

Denetleme Kurulunun seçilmesi. (2 asil üye ve 1 yedek)

Disiplin Kurulunun seçilmesi. (3 asil üye ve 1 yedek)

Tüzük Değişikliği

Dilek ve Temenniler.

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