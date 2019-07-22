LTB Spor Kulübü, genel kurul gerçekleştirecek

Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübünün olağan genel kurulu toplantısı 2 Ağustos Cuma günü yapılıyor.
Mehmet Harmancı’nın başkanlığını yürüttüğü Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübünün, LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonunda saat 14.00’da başlayacak genel kurul şu gündem ile toplanacak:
Açılış ve Saygı duruşu.
Divan kurulunun seçimi
Faaliyet raporunun okunması ve aklanması.
Mali raporun okunması ve aklanması.
Yönetim Kurulunun seçilmesi. ( 9 asil ve 3 yedek üye)
Denetleme Kurulunun seçilmesi. (2 asil üye ve 1 yedek)
Disiplin Kurulunun seçilmesi. (3 asil üye ve 1 yedek)
Tüzük Değişikliği
Dilek ve Temenniler.