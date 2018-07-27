Kulüpler, Cimnastik Federasyonu’na müteşekkir

Cimnastik Federasyonu’nun düzenlediği cimnastik şenliğine katılan bazı kulüpler, Cimnastik Federasyonu yönetim kurulunu tebrik ederken, özerkliğin ilan edilmesine vurgu yaptılar

Yıllardır kulüpler arası faaliyetler gerçekleştirmeyen Cimnastik Federasyonu, Spor Dairesi tarafından Erbay Sancak’ın başkanlığa atanmasından sonra ilk faaliyetini geçtiğimiz gün gerçekleştirmişti.

20 Temmuz kutlama etkinlikleri çerçevesinde Cimnastik Federasyonu lokalinde düzenlenen cimnastik şenliğine 16 dans kulübü ile cimnastik kulübü, yaklaşık 200 cimnastik sporcu ile katılmıştı.

Bu etkinlik sonrasında etkinliğe katılan bazı kulüpler basın açıklaması yaparak Erbay Sancak’ın başkanlığındaki Cimnastik Federasyonu yönetim kurulunu tebrik etti. Kulüplerin açıklaması şöyle:

"KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından 25 Temmuz 2018 tarihinde organize edilen ve 16 kulübün geniş katılımıyla gerçekleşen cimnastik gösterilerinde, yeni başkan Erbay Sancak ve çalışma ekibi göstermiş oldukları gayret ve güzel çalışmalarından ötürü tüm kulüplerin ve bu spora gönül vermişlerin tebriklerini hak ediyor.

Geçmiş yıllarda, faaliyetleri dibe vurmuş olan KKTC Cimnastik Federasyonu'nu kısa zaman içerisinde yeniden ayağa kaldırmış olan yeni başkan ve yönetimi çok kısa bir dönem içerisinde cimnastik sporuyla ilgilenen tüm kulüpleri yeniden federasyon uhdesine toplamayı başarmıştır. Ayrıca, tüm zamanların en büyük ve katılım yönünden en fazla kulüp ile sporcunun katıldığı organizasyon olması gösteriyor ki KKTC Cimnastik Federasyonu artık kendi ayaklarının üstünde duran ve rüştünü ispat eder boyuta ulaşmıştır. Gerçekleştirilen gösterilere katılan gerek kulüp sayısının, gerekse sporcu sayısının artmış olması ve bu spora gönül vermiş kulüplerin sayılarındaki artış, federasyona apayrı bir güç vermektedir.

Artık, federasyonun gücünü kulüplerinden alacak özerk bir yapıya dönüşmesi gerekmektedir. Yani kısacası, KKTC Cimnastik Federasyonu bir an önce Spor Dairesi Müdürlüğü’ne bağımlı olmaktan kurtulup, özerkliğini ilan edip genel kurulunu yapmalı ki bu gibi ve daha büyük organizasyonlara imza atabilsin. Tebrikler Erbay başkan."