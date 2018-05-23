Kicksboksçular, Afik Group’a müteşşekkir

Ukranya’da Mayıs ayında yapılan ISKA Dünya Şampiyonası’na katılan Kicksboks Milli takımımız 3 dünya birinciliği ve 4 üçünçülük alarak yurda dönmüştü.

Milli takımımız kendilerine bu yolda sporsorluk sağlayan Afik Group yönetim kurulundanJack Afik, Hasan Kıraner ve Simon Aykut’a, katkılarından dolayı birer plaket taktim etti. Federasyon başkanı Niyazi Demirel ve yönetim kurulu katkılardan dolayı teşekkürlerini sundu.

Ziyarette Afik group yöneticeleri milli takımımıza başarılarının devamını ve desteklerinin devamı ile söylemlerde bulunarak yönetimi ve sporcularımızın başarılarının devamı temenlisinde bulundular.

Bu arada Cumhurbaşkanlığı tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen kokteyle katılan Kikcbokscular, Dereboyu’ndaki gençlik yürüyüşüne de katıldılar.