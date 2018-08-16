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Kickboksta terfi edenler belirlendi

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Kickboksta terfi edenler belirlendi
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Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 12 Ağustos Pazar günü, federasyona üye kulüp/derneklerin antrenman salonlarında ve federasyon antrenman salonunda yapıldı.  

Kuşak sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 85 sporcu başarılı olarak terfi etti.  Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibi:

SARI KEMERE TERFİ EDENLER :

01 ÇINAR COŞKUN   
02 HALİME KAHRAMAN   
03 HALİL KADI   
04 EGE TAYKUT NERGİZ   
05 AYDINAY AYDIN   
06 SITKI PENKTAŞ   
07 RAUF ÇERİ   
08 İZGİ DOĞAN   
09 İREM DOĞAN   
10 MERT KAYRA YENİ   
11 RIZA ŞAHRAMAN   
12 ARDA GÜRBÜZ   
13 AYAZ TEKELİ   
14 NAİM RUSO   
15 SEVİM SU RUSO   
16 ÖMER BARIŞ   
17 BETÜL ÇETİL  

18 AHMET ERDEM YİĞİT   
19 RASIM ÇALIŞ   
20 ARDA KASAPOĞLU   
21 İREM TATLI   
22 YAĞMUR TATLI   
23 GÖRKEM ABBAZ ZORNACI   
24 DOĞUŞ ÖZTÜRK   
25 MENTEŞ KAAN ÖZAKDENİZLİ   
26 MEHMET EFE ÖZAKDENİZLİ   
27 MAHMUT ERZEYBEK   
28 YİĞİT KEREM CEYLAN   
29 BARTU CEYLANGÜDEN   
30 ŞEMSEDDİN CAN   

 YEŞİL KEMERE TERFİ EDENLER :

01 MUSTAFA KARADEMİR   
02 ALİ    ERDEM   
03 İLAYDA MUK   
04 MUSAB AKİF YÖRÜK   
05 HÜRKAN ÜNLÜ   
06 ÇINAR ALTUNTERİM   
07 KEMAL ZURNACILAR   
08 ELA AYDIN ERİM   
09 OLGAR HİTİT   
10 KAĞAN KARTAL   
11 YİĞİT GÜLBAHAR   
12 EDA SACİDE ERİM   
13 AYHAN ÇETİNDAĞ   
14 ZEHRA ÇETİNDAĞ   
15 ELİF ÇETİNDAĞ   
16 İBRAHİM TEKKANAT   
17 ÖZGÜR DEMİR   
18 ZAFER DEMİR   
19 BARAN ARSLAN   
20 TAHİR BİRİNCİ   
21 DURDU EROL   
22 ALKIN KUNİ   
23 MEHMET UZUNER   
24 GÜNEŞ TOYMIRADOVA   
25 RECEP YUMŞAK   

 YEŞİL-MAVİ KEMERETERFİ EDENLER : 

01 TÜRKMEN ÜNLÜSOY   
02 MERYEM GÖĞEBAKAN   
03 KUZEY ARMAN SILA

MAVİ KEMERE TERFİEDENLER : 

01 SEYFETTİN CİHANGİROĞLU   
02 LALİN ÜNLÜSOY   
03 İZZET GÜNEŞ   
04 ARDA YARICIOĞLU   
05 EROL DEMİREL   
06 ARMAĞAN EGE MAVŞAN   
07 DENİZ GÜLTEKİN   
08 DORUK TUNCERİ   
09 CEMİLE YILDIZ   
10 AHMET SERVER   
11 MUZAFFER ARAT   

 MAVİ-TURUNCU KEMERETERFİ EDENLER ;
01 ASYA OĞUSHANOĞLU   
02 ÇAĞRI KONTİ   
03 TAN ERSÖZ   
04 MUSTAFA ALKAN

TURUNCU KEMERE TERFİEDENLER :

01 LEYLA KAHRAMAN   
02 AZİM TANOL   
03 FATMA ALKAN   
04 FIRAT KURT   
05 TANER KALIÇLI   
06 AYŞENUR KALIÇLI   
07 ALLAYAR TOYMYRADOV   

 TURUNCU-KAHVERENGİKEMERE TERFİ EDENLER :

01 MUSTAFA ÖMER BAKIŞ   
02 ADNAN MENDERES BERGÜN   
03 CENGİZ TOPEL BERGÜN   

KAHVERENGİ KEMERETERFİ EDENLER :

01 MECİT SEFİ           

02 ÖMER KESER           

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