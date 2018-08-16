Kickboksta terfi edenler belirlendi

Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 12 Ağustos Pazar günü, federasyona üye kulüp/derneklerin antrenman salonlarında ve federasyon antrenman salonunda yapıldı.
Kuşak sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 85 sporcu başarılı olarak terfi etti. Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibi:
SARI KEMERE TERFİ EDENLER :
01 ÇINAR COŞKUN
02 HALİME KAHRAMAN
03 HALİL KADI
04 EGE TAYKUT NERGİZ
05 AYDINAY AYDIN
06 SITKI PENKTAŞ
07 RAUF ÇERİ
08 İZGİ DOĞAN
09 İREM DOĞAN
10 MERT KAYRA YENİ
11 RIZA ŞAHRAMAN
12 ARDA GÜRBÜZ
13 AYAZ TEKELİ
14 NAİM RUSO
15 SEVİM SU RUSO
16 ÖMER BARIŞ
17 BETÜL ÇETİL
18 AHMET ERDEM YİĞİT
19 RASIM ÇALIŞ
20 ARDA KASAPOĞLU
21 İREM TATLI
22 YAĞMUR TATLI
23 GÖRKEM ABBAZ ZORNACI
24 DOĞUŞ ÖZTÜRK
25 MENTEŞ KAAN ÖZAKDENİZLİ
26 MEHMET EFE ÖZAKDENİZLİ
27 MAHMUT ERZEYBEK
28 YİĞİT KEREM CEYLAN
29 BARTU CEYLANGÜDEN
30 ŞEMSEDDİN CAN
YEŞİL KEMERE TERFİ EDENLER :
01 MUSTAFA KARADEMİR
02 ALİ ERDEM
03 İLAYDA MUK
04 MUSAB AKİF YÖRÜK
05 HÜRKAN ÜNLÜ
06 ÇINAR ALTUNTERİM
07 KEMAL ZURNACILAR
08 ELA AYDIN ERİM
09 OLGAR HİTİT
10 KAĞAN KARTAL
11 YİĞİT GÜLBAHAR
12 EDA SACİDE ERİM
13 AYHAN ÇETİNDAĞ
14 ZEHRA ÇETİNDAĞ
15 ELİF ÇETİNDAĞ
16 İBRAHİM TEKKANAT
17 ÖZGÜR DEMİR
18 ZAFER DEMİR
19 BARAN ARSLAN
20 TAHİR BİRİNCİ
21 DURDU EROL
22 ALKIN KUNİ
23 MEHMET UZUNER
24 GÜNEŞ TOYMIRADOVA
25 RECEP YUMŞAK
YEŞİL-MAVİ KEMERETERFİ EDENLER :
01 TÜRKMEN ÜNLÜSOY
02 MERYEM GÖĞEBAKAN
03 KUZEY ARMAN SILA
MAVİ KEMERE TERFİEDENLER :
01 SEYFETTİN CİHANGİROĞLU
02 LALİN ÜNLÜSOY
03 İZZET GÜNEŞ
04 ARDA YARICIOĞLU
05 EROL DEMİREL
06 ARMAĞAN EGE MAVŞAN
07 DENİZ GÜLTEKİN
08 DORUK TUNCERİ
09 CEMİLE YILDIZ
10 AHMET SERVER
11 MUZAFFER ARAT
MAVİ-TURUNCU KEMERETERFİ EDENLER ;
01 ASYA OĞUSHANOĞLU
02 ÇAĞRI KONTİ
03 TAN ERSÖZ
04 MUSTAFA ALKAN
TURUNCU KEMERE TERFİEDENLER :
01 LEYLA KAHRAMAN
02 AZİM TANOL
03 FATMA ALKAN
04 FIRAT KURT
05 TANER KALIÇLI
06 AYŞENUR KALIÇLI
07 ALLAYAR TOYMYRADOV
TURUNCU-KAHVERENGİKEMERE TERFİ EDENLER :
01 MUSTAFA ÖMER BAKIŞ
02 ADNAN MENDERES BERGÜN
03 CENGİZ TOPEL BERGÜN
KAHVERENGİ KEMERETERFİ EDENLER :
01 MECİT SEFİ
02 ÖMER KESER