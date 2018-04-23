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Kickbokscular kontrolden geçti

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Kickbokscular kontrolden geçti
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KKTC Kickboks Milli Takımımız, 1-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında, Ukrayna'nın Kiev şehrinde yapılacak olan ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

KKTC Milli takımı şampiyona öncesinde Kolan British Hospital'de sağlık kontrolünden geçti.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİLER

Başkan  Niyazi Demirel başkanlığındaki kafilede Yönetici Ümit Nusret, hakem Mehmet Erdem, antrenör Tufan Şimşek,  sporcu olarak da Bahar Erdem, Nebi Gül, Yusuf Demirbilek,

Ferdi Demirbilek, Burak Şimşek, Devran Demir ve Muhammet Abacılar Kolan British Hospital’de geniş sağlık taramasından geçerek kontrol edildi.

KOLAN BRİTİSH HOSPİTAL’E TEŞEKKÜR

KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel yaptığı açıklamada “her zaman Kıbrıs Türk sporcusunun yanında olan Kolan British Hospital Başhekimi Op. Dr. Harun Gülmez ve ekibine katkılardan dolayı teşekkür ederim. Sporcularımız Kiev’de yapılacak şampiyonada en iyi sonuçları alarak ülkemize dönecekler” diyerek sporculara güvendiğini söyledi.

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