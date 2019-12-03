Güreşseverler Derneği, kurucu üyelerini onurlandırdı

Güreşseverler Derneği, 7 kurucu üyesine, törenle Onur Belgesi verirken, Ertan Birinci’ye de teşekkür belgesi sundu

Güreşseverler Derneği, 7 kurucu üyesine, Büyük Anadolu Girne Hotel’de 30 Kasım 2019 Cumartesi günü düzenlenen törenle Onur Belgesi verdi.

Açılış konuşmasında derneğin kurucu başkanı Yücel Hatay, ülkemizde güreşin gelişip kalkınmasına katkıda bulunmaya çalıştıklarını, güreşe hizmet verenleri de ödüllendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Güreşseverler Derneği Başkanı Remzi Cengiz, derneğe katkılarından dolayı Birinci Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci’ye teşekkür belgesi sundu. Dernek kurucu üyelerini onurlandırmaktan gurur duyduğunu belirten Remzi Cengiz, Ertan Birinci’ye de gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini sundu.

Ertan Birinci’ye KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz da onur belgesi takdim etti. Hüseyin Kavaz, Ertan Birinci’nin çok çalışkan biri olduğunu belirterek başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Kurucu üyeler Ahmet Dümenci, Bayram Kemal Koçkar, Erhun Tekakpınar, Fehim Koççat, Mustafa Kurtuluş Tel ve Ümit Erhan’a belgeleri yönetim kurulu üyeleri tarafından sunuldu.