Güreş Federasyonu, Kavazla devam dedi

Güreş Federasyonu, olağan genel kurulu Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapıldı. Başkanlık seçiminde tek aday Hüseyin Kavaz üyelerin onayını alarak yeniden yola devam etti.

Bülent Efekan’ın divan başkanı, Mehmet Öznacar ve Abdullah Tülekoğlu'nun divan sekreterliklerini yaptığı genel kurulda, faaliyet ve mali raporları oy birliğiyle onaylandı.

Toplam altı kulübün; YDÜ, DAÜ, Lefkoşa Güreş Kulübü, Yükseliş Spor Kulübü, Gayretköy ve Büyükkonuk Belediyesi Spor Kulübü’nün katıldığı olağan genel kurulda başkanlık için tek aday Hüseyin Kavaz, onay alarak yeniden başkanlığa seçildi.

KAVAZ: “Elimizden geleni yapacağız”

Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz, yaptığı açıklamada üye kulüplerin güveninden dolayı teşekkür ederken kulüplerin isteklerini dinleyerek, talepleri yerine getirebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Güreş Federasyonu yeni yönetim kurulu şöyle:

Hüseyin Kavaz (Başkan), Mehmet Öznacar, Ali Çocuk, Abdullah Tülekoğlu, Turgut Çevirgen, Cevdet Çelebi ve Kemal Kavaz.