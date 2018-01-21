banner107
banner69
Pulya, dum dum kurşunu kurbanı
Pulya, dum dum kurşunu kurbanı
81 0
40 0
 
Hamitköy Barajı’nda yarışacaklar
Hamitköy Barajı’nda yarışacaklar
70 0
14 0
9 0
Oktay Çocuk rallici oldu
Oktay Çocuk rallici oldu
56 0
132 0
banner82

Güreş Federasyonu, Kavazla devam dedi

banner27

Güreş Federasyonu, Kavazla devam dedi
banner137

Güreş Federasyonu, olağan genel kurulu Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapıldı. Başkanlık seçiminde tek aday Hüseyin Kavaz üyelerin onayını alarak yeniden yola devam etti.

Bülent Efekan’ın divan başkanı, Mehmet Öznacar ve Abdullah Tülekoğlu'nun divan sekreterliklerini yaptığı genel kurulda, faaliyet ve mali raporları oy birliğiyle onaylandı.

Toplam altı kulübün; YDÜ, DAÜ, Lefkoşa Güreş Kulübü, Yükseliş Spor Kulübü, Gayretköy ve Büyükkonuk Belediyesi Spor Kulübü’nün katıldığı olağan genel kurulda başkanlık için tek aday Hüseyin Kavaz, onay alarak yeniden başkanlığa seçildi.

KAVAZ: “Elimizden geleni yapacağız”

Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz, yaptığı açıklamada üye kulüplerin güveninden dolayı teşekkür ederken kulüplerin isteklerini dinleyerek, talepleri yerine getirebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Güreş Federasyonu yeni yönetim kurulu şöyle:

Hüseyin Kavaz (Başkan), Mehmet Öznacar, Ali Çocuk, Abdullah Tülekoğlu, Turgut Çevirgen, Cevdet Çelebi ve Kemal Kavaz.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.