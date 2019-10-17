Golf Federasyonu heyeti, Ağaoğlu’nu ziyaret etti

KKTC Golf Federasyonu yönetim kurulundan bir heyet Türkiye Golf Federasyonu başkanı Ahmet Ağaoğlu’nu ziyaret etti.

Görüşmede, 2019-2020 sezonu faaliyet programı çerçevesinde, yeni sezonda yapılabilecek proje ve organizasyonlar ile ilgili fikir alış verişinde bulunuldu. Görüşme ile ilgili konuşan KKTC Golf Federasyonu başkanı Soner Yetkili 2019-2020 sezonu için hedeflenen projeler ve organizasyonların ele alındığını ifade ederek birçok konuda görüş alışverişine bulunulduğunu dile getirdi.Ülkemize davet edilen Ahmet Ağaoğlu ise 2019-2020 sezonu içerisinde çok güzel işlere imza atılacağına inandığını belirtirken, başkan ve yönetim kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken KKTC Golf federasyonu ile her zaman işbirliğine hazır olduklarını sözlerine ekledi.