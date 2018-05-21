Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından organize edilen Erkekler Bocce Ligi başladı. 8 takımlı tek devre play-off statüsüne göre oynanacak olan Erkekler Bocce Ligi maçları çekişmeli start aldı.

Ligin ilk haftasını favori takımlar kayıpsız geçti. Ligin yeni ve iddialı ekibi Girne Üniversitesi rakibi ÖZEV’i rahat bir oyunla 3-0 geçerken, Federasyon Kupası şampiyonu Yakın Doğu takımı da rakibi GÜHAD’ı aynı skorla yenerek lige güzel bir başlangıç yaptı.

Ligin bir diğer iddialı takımı Tatlısu, genç oyunculardan kurulu Darbazspor’u 3-0 geçerken, gecenin son maçında ise Deniz Plaza zaman zaman zorlandığı maçta rakibi Taşkınköy'ü 3-0 yenerek ligde ilk 4 sıraya yerleşti.