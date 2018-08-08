Dairelerde kayıtlar sona eriyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası Halı Saha Futbol Turnuvası 2018 için son başvurular alınıyor

Geleneksel olarak düzenlenen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nın bu yılki organizesi 27 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İbrahim Özsoy tarafından organize edilecek turnuvaya şu ana kadar 14 takım ön kayıt yaptırdı. Gençlik Gücü Halı Sahası’nda yapılacak olan Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası Halı Saha Futbol Turnuvası’na kesin kayıtlar 10 Ağustos’a kadar alınabiliyor.

Ramadan Cemil İşletmeleri tarafından büyük ödüller ve sürpriz hediyelerin verildiği turnuva hakkında açıklama yapan organizasyon sorumlusu İbrahim Özsoy, “10 Ağustos’tan sonra kayıt işlemi yapılmayacaktır. 27 Ağustos’da başlayacak turnuvamıza kesin kayıt işlemi yaptıracak takımların 0542 855 2925 numaralı telefondan kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir. 10 Ağustos’dan sonra kayıt alınmayacak ve fikstür belirlenip takımlara dağıtılacaktır.” dedi.

Turnuvada yer alacak takımlar, temsil edecekleri daire veya bakanlıkların müdürlerine bilgisayar ortamında hazırlanmış takım kadrolarını onaylatıp başlama tarihinden 4 gün önce teslim etmesi gerektiğine vurgu yapan Özsoy, tüm takımlara başarılar diledi.