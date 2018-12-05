CMC'de turnuvanın şampiyonu Gülay Garabli...

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Golf Sahası'nda 2 Aralık Pazar günü oynanan geleneksel Creditwest Bank Golf Turnuvası'nı 35 puan ile Gülay Garabli kazandı.

18 çukur, full handikap ve stableford formatında oynanan turnuvada ikinciliği 35 puan ile Keith Goddard alırken, Robert Awbery yine 35 puan ile üçüncü oldu. Tüm derecelerin puanları ayni olsada golf sisteminde back nine denilen ikinci (arka) 9 skorlarına bakılarak sıralama belirlenmiş oldu. Turnuvada Gross birinciliğini ise 23 Gross ile Sam Bray kazandı. Turnuva sonrasında kazananların kupaları Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer tarafından verildi.