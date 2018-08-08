“Çalıştay önerileri güzelliklere dönüşecek”

Basketbol Federasyonu dört farklı komisyonda basketbola emek veren tüm paydaşların tüm gün boyunca projeler ürettiği ''KKTCBF Basketbol Gelişim Çalıştayı 2018'' başarıyla tamamlanmıştı.

Basketbol Federasyonu başkanı Ahmet Sütcü çalıştay hakkında şu açıklamayı yaptı: ''Çalıştaya destek veren, sahip çıkan tüm basketbol emekçi ve gönüllülerine teşekkür ederiz. Çalıştay önerileri en kısa sürede projelere, sonrasında da güzelliklere dönüşecektir. Bugün bir aile olduğumuzu gösterdik. Basketbol dünyadaki yerine paralel olarak ülkemizde de hak ettiği yere gelecektir.''