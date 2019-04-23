Bu kez tekmeleri çocuklar attı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Taekwondo Şampiyonası Pazartesi günü Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı. Şampiyonada dereceye giren çocuklar şöyle oldu:

MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Venüs Belgin Söker 2.Tuba Şener 3.Gülizar Koç

2.Kategori: 1.Maira Rizk 2.Suiumkan Baky Kyzy 3.Esma Özbiçer

3.Kategori: 1.Yunus Emre Tomak 2.Oğulcan Doğan 3.Mahmut Colayır

4.Kategori: 1.Kerim Karpuz 2.Touseef Ur Rahman 3.Zeynel Yıldırım

5.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin 2.Yaman D. Durmaz 3.Taner Kara

6.Kategori: 1.Utku Sadula 2.Atlas Şakir Söker 3.Bahadır Bozbey

7.Kategori: 1.Ali Emre Özbek 2.Serkan Güler 3.İbrahim Özsöz