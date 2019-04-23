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Bu kez tekmeleri çocuklar attı

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Bu kez tekmeleri çocuklar attı
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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Taekwondo Şampiyonası Pazartesi günü Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı. Şampiyonada dereceye giren çocuklar şöyle oldu:

MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Venüs Belgin Söker   2.Tuba Şener                 3.Gülizar Koç

2.Kategori: 1.Maira Rizk                 2.Suiumkan Baky Kyzy         3.Esma Özbiçer

3.Kategori: 1.Yunus Emre Tomak   2.Oğulcan Doğan 3.Mahmut Colayır

4.Kategori: 1.Kerim Karpuz            2.Touseef Ur Rahman   3.Zeynel Yıldırım

5.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin            2.Yaman D. Durmaz     3.Taner Kara

6.Kategori: 1.Utku Sadula               2.Atlas Şakir Söker       3.Bahadır Bozbey

7.Kategori: 1.Ali Emre Özbek         2.Serkan Güler              3.İbrahim Özsöz

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