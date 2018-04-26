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“Başkentte Sporda İz Bırakanlar” kitabı tanıtıldı

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LTB asbaşkanı Akın Aktunç, uzun zamandan beridir yapmış olduğu bir çalışmanın sonrasında yarattığı “Başkentte Sporda İz Bırakanlar” kitabını tanıttı. Derginin geliri KHYD’ye bağışlanacak

“Başkentte Sporda İz Bırakanlar” kitabı tanıtıldı
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Spor camiasının yakından tanıdığı isimlerden olan Lefkoşa Türk Belediyesi asbaşkanı ve Kanal T spor yorumcusu Akın Aktunç uzun zamandan beridir yapmış olduğu bir çalışmanın sonrasında anlamlı bir dergi yarattı.

Başkentte “Sporda İz Bırakanlar” adı altında yayımlanan dergide spora katkı koyan emekleri geçen kişiler yer aldı. Akın Aktunç bu derginin hazırlanmasında kendisine fotoğraf arşivinden katkılar yapan İbrahim Özsoy’a ve sponsor olan firmalara teşekkür etti.

Aktunç satışa sunulacak olan bu dergide toplanacak geliri Kanser Hastaları Yardım Derneği’ne (KHYD) bağışlanmasını sağladı. 

Önceki akşam KTSYD Merkezi’nde yapılan tanıtım toplantısında Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de Akın Aktunç’a bu anlamlı  çalışmasından dolayı teşekkür etti.

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