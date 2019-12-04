Başçeri'den, Cimnastik Federasyonuna destek

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkan ve yönetimi TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'ye makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Federasyon Başkanı Sapsızoğlu, samimi ortamda geçen ziyarette sayın Büyükelçiye, Federasyonun 6 aylık icraatlarından ve bundan sonraki hedeflerinden bahsetti.

Büyükelçi Başçeri de bundan sonraki süreçte Federasyona nasıl destek olabilineceğini ortaya koyarken, çocuklarımıza ve gençlerimizi sporun içinde tutarak sağlıklı nesiller ve başarılı sporcular kazandırabilmek için nelerin yapılması konusunda fikirlerini sundu. Başçeri, ülke sporuna, çocuklarımıza ve gençliğimize ne denli önem verdiklerini dile getirdi.

Güzel, samimi ve verimli geçen ziyaretin sonunda Büyükelçi Ali Murat Başçeri'ye teşekkür plaketi verildi.