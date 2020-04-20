23 Nisan temalı videolar hazır

Cimnastik Federasyonunun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlama etkinlikleri çerçevesinde hazırlattığı 23 Nisan temalı videolar değerlendiriliyor. Federasyon, 23 Nisan akşamı balkonlara çıkarak 23 Nisan’ı kutlama çağrısı yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonu yeniliklere ve ilklere imza atmaya devam ediyor. Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, 100. Yılını kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlama etkinlikleri çerçevesinde çocuklar arasında yarışma düzenledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı. Bu nedenle de KKTC Cimnastik Federasyonu, kulüplere bağlı çocukların cimnastik hareketlerini yaparken hazırladıkları videolarının değerlendirmeye alındığı bir yarışma düzenledi. Kulüplere bağlı çocuklar da 30 saniyelik 23 Nisan temalı video gösterilerini hazırladılar.

Cimnastik Federasyonu ’nun konu ile ilgili yaptığı açıklaması şöyle:

“Değerli cimnastikailemiz; kulüplerimize göndermiş olduğunuz videoları inceliyoruz.Burada amacımız tüm çocuklarımızın 23 Nisan coşkusunu yaşamalarını sağlamaktı.Bundada başarılı olduk.

Herkesin özene bezene video hazırlamasından hepimiz çok mutlu olduk.İlk on video federasyona gönderiliyor. Ayrı bir video hazırlanacak. Video gönderen tüm çocuklarımıza mandalya verilecektir.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi: “Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlamak için 23 Nisan Perşembe akşamı saat 21:00’da evlerimizin balkonlarına çıkalım. 23 Nisan coşkusunu yaşayalım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.”