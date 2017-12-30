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2017’ye suda veda ettiler

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2017’ye suda veda ettiler
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Yüzme sporuna gönül vermiş olan Caner Aspava, Osman Akkuş ve Hasan İlker’in başını çektiği yüzücüler, Yedidalga’daki Aspava Restorant bölgesinde düzenlenen yüzme partisi ile 2017’ye veda ettiler.
Aspava Restorant organizesinde düzenlenen yüzme partisine, soğuk hava ve soğuk suya rağmen katılan yüzücülerin tümüne anı madalyasının verildi. 
 

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