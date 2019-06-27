Lezzetli mi lezzetli diyet Kurabiye Tarifleri

Kabul edelim ki, kurabiyenin her türlüsü bir başka güzel. İster çikolatalı ister meyveli, hatta kimi zaman tuzlu… En basit şekilde; un, şeker ve yumurtadan oluşan kurabiyeler her zaman sağlıksız ve kalorili olmak zorunda değil. Beslenmesine dikkat edenler ve bu sıcaklarda hafif tatlılar arayanlar için muhteşem bir liste hazırladık. Düşük kalorili, diyet kurabiye tariflerinden oluşan bu listeye bayılacaksınız.

Kabaklı ve damla çikolatalı diyet kurabiye Malzemeler:

1.5 su bardağı un

1 çay kaşığı kadar tuz

1 çay kaşığı kadar karbonat

1 çay kaşığı kadar tarçın

5 yemek kaşığı oda sıcaklığında yumuşatılmış tereyağı

Yarım su bardağı beyaz şeker

Eğer varsa yarım su bardağı esmer şeker, yoksa beyaz şekeri bir bardağa tamamlayabilirsiniz

1 büyük yumurta

Çeyrek su bardağı tuzsuz süzme yoğurt

1 paket vanilin

1 su bardağı rendelenmiş kabak

1 su bardağı bitter damla çikolata

1 su bardağı yulaf 1. Fırını 150 dereceye ayarlayarak önceden ısıtın. Küçük bir kasede; un, tuz, karbonat ve tarçını karıştırın.

2. Büyük bir kasede, şeker ve tereyağını pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın. Ardından yumurta, yoğurt ve vanilyayı ekleyin. Karışımın homojen bir şekilde karıştığına emin olduktan sonra yulafı, kabağı ve damla çikolataları ekleyebilirsiniz.

3. Bir yemek kaşığı yardımıyla, yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinin üstüne kurabiyelerinizi dizin. 10-12 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardığınızda 2 dakika kadar soğumasına izin verin, sonrasında kurabiyelerinizi bir servis tabağına alıp afiyetle yiyebilirsiniz. Havuçlu ve yulaflı kahvaltı kurabiyeleri Malzemeler:

1 su bardağı yulaf

3/4 su bardağı un

1.5 çay kaşığı karbonat

1.5 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı muskat

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

1 büyük yumurtanın beyazı, oda sıcaklığında olacak

1 çay kaşığı vanilya aroması

Çeyrek su bardağı akçaağaç şurubu (Bu malzemeyi şeker yerine kullanacağız. Eğer evinizde akçaağaç şurubu bulunmuyorsa onun yerine bal kullanabilir, miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz.)

5 yemek kaşığı süt

1 orta boy, rendelenmiş havuç 1. Orta boy bir kasede; yulaf, un, karbonat, tarçın, muskat ve tuzu karıştırın. Ayrı bir kasede; hindistan cevizi yağını, yumurta beyazını ve vanilyayı karıştırın. Sonrasında bu sıvı karışıma süt ve akçaağaç şurubunu da ekleyin.

2. Sıvı karışımı, toz karışıma yavaşça aktarın ve pürüzsüz hale gelene dek karıştırın. Yavaşça havuçları ekleyin ve kurabiye hamurunuzu 30 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

3. 30 dakikanın sonunda kurabiyeleri, bir yemek kaşığı yardımı ile yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsilerine aktarın. Sonrasında kurabiyelerinizi önceden 180 dereceye ayarlayarak ısıttığınız fırına yerleştirebilirsiniz. 10-13 dakika kadar pişen kurabiyeler, fırından çıktığında 10 dakika kadar dinlenmelidir. Sonrasında afiyetle diyet kurabiyelerinizi yiyebilirsiniz! Vegan Oreolar

Malzemeler:

Kurabiye için

Yarım su bardağından biraz daha az akçaağaç şurubu (Bu malzemeyi şeker yerine kullanacağız. Eğer evinizde akçaağaç şurubu bulunmuyorsa onun yerine bal kullanabilir, miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz.)

Yarım su bardağı kakao tozu

Yarım su bardağına yakın un Arasındaki dolgu için

1 kutu tam yağlı hindistan cevizi sütü

2 yemek kaşığı pudra şekeri 1. Fırını 180 dereceye ayarlayın. Kurabiye için olan tüm malzemeleri karıştırın.

2. 16 adet kurabiyeyi ellerinizle şekil vererek hazırlayın. Yağlı kağıdın üzerine yerleştirin ve bir kavanozun altıyla yassılaştırın.

3. 180 derece sıcaklıkta 8-10 dakika pişirin. Soğumasını bekleyin

4. İç dolgusu için malzemeleri pürüzsüz hale gelene dek çırpın. Dolgu hazır olduğunda kurabiyelerin yarısının üstüne dilediğiniz miktarda sürün. Kurabiyelerin diğer yarısını ise sandviç şeklinde dolgunun üstüne kapatın. İşte diyet kurabiyeniz hazır! Yer fıstığı ezmeli ve damla çikolatalı diyet kurabiye

Malzemeler:

1 su bardağından biraz daha fazla konserve nohut, iyice durulanmış ve kurulanmış

2 çay kaşığı vanilya aroması

Yarım su bardağından biraz daha fazla yer fıstığı ezmesi

1/4 su bardağı bal

1 çay kaşığı karbonat

Eğer yer fıstığı ezmenizde tuz yoksa bir çimdik tuz

Yarım su bardağı damla çikolata 1. Fırınınızı 175 dereceye ayarlayın. Damla çikolata dışındaki tüm malzemeleri bir mutfak robotu yardımı ile karıştırın. Pürüzsüz bir karışım elde ettiğinizde damla çikolataları da ekleyebilirsiniz.

2. Nemli ellerinizle şekil verdiğiniz kurabiyeleri yağlı kağıdın üzerine dizin. İsterseniz üzerine bastırarak yassı bir kurabiye görünümü kazandırabilirsiniz.

3. Fırına verdiğiniz kurabiyeleri 10 dakika pişirdikten sonra bir süre dinlendirin sonra afiyetle diyet kurabiyenizi yiyebilirsiniz! Yaban mersinli, yoğurtlu diyet kurabiye

Malzemeler:

2 su bardağı un

1.5 çay kaşığı karbonat

Bir çimdik tuz

1 su bardağından biraz fazla şeker

1 su bardağından biraz fazla süzme yoğurt

1 yumurta, hafifçe çırpılmış

1 limonun kabuğu, rendelenmiş

1 çay kaşığı limon suyu

Yarım çay kaşığı vanilya aroması

1.5 su bardağı taze yaban mersini 1. Fırını 180 dereceye ayarlayarak önceden ısıtın.

2. Büyük bir karıştırma kabında; un, karbonat ve tuzu karıştırın. Başka bir karıştırma kabında; şeker, yoğurt, yumurta, limon kabuğu rendesi, limon suyu ve vanilyayı pürüzsüz hale gelinceye dek karıştırın. Un karışımını, bu yoğurtlu karışıma yavaşça aktarın ve ardından yavaş bir biçimde karıştırın. Karışım pürüzsüz hale geldiğinde yaban mersinlerini ekleyin.

3. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsilerine kurabiyelerinizi dizin. 12 dakika kadar pişirin. Kenarları kızarmaya başlayınca fırından çıkarın. Servis etmeden önce soğumasını bekleyin. Afiyet olsun! Bol çikolatalı kahvaltılık diyet kurabiye

Malzemeler:

1 su bardağı yulaf

Çeyrek su bardağı kakao

1 çay kaşığı karbonat

Yarım su bardağı badem sütü

1 orta boy muz

2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

2 yemek kaşığı fındık ya da susam yağı

1 çay kaşığı vanilya aroması

2 yemek kaşığı damla çikolata 1. Fırınınızı 170 dereceye ayarlayın. Bir mutfak robotunda; yulafları, kakaoyu ve karbonatı karıştırın. Yulafların un kıvamına gelmesi bizim için yeterli olacaktır.

2. Damla çikolatalar hariç geri kalan tüm malzemeleri mutfak robotuna ekleyin ve karıştırmaya devam edin. 20 saniye kadar karıştırdıktan sonra karışımı bir kaba alın ve damla çikolataları da ekleyerek elinizle yavaşça karıştırın.

3. Şekil verdiğiniz kurabiyeleri yağlı kağıda yerleştirin ve 30-35 dakika kadar pişirin. 5-10 dakika kadar da soğumasına izin verdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. 3 malzemeli, hindistan cevizli diyet kurabiye

Malzemeler:

1 su bardağı hindistan cevizi

1 su bardağına yakın yulaf

2 adet orta boy muz 1. Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın. Bir mutfak robotunda, yulafı ve hindistan cevizini un kıvamına gelene kadar çekin.

2. Karışımı bir kaba alın ve üzerine muzu ekleyin. Ezerek karıştırın.

3. Yağlı kağıdın üzerine şekil verdiğiniz kurabiyeleri yerleştirin ve 20 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız kurabiyeleri soğumaya bırakın. Sonrasında afiyetle yiyebilirsiniz! Pişirmenize gerek olmayan enerji topları

Malzemeler:

1 su bardağı yulaf

Yarım su bardağından biraz fazla hindistan cevizi

Yarım su bardağı yer fıstığı ezmesi

Yarım su bardağı keten tohumu

Yarım su bardağı damla çikolata

Çeyrek su bardağı bal

1 yemek kaşığı chia tohumu

1 çay kaşığı vanilya aroması 1. Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın.

2. Kasenin üstünü bir streç film ile kapatın ve buzdolabında dinlenmeye bırakın. Bir buçuk saatlik bir dinlenme sürecinden sonra kurabiyelerinize top şeklini verin. İşte hazır!