Her yerde tüketebileceğiniz lezzetli ve sağlıklı kavanoz tarifleri

Ofiste, okulda ya da evde... İşte sağlıklı beslenmek isteyenleri hazır yemeklerden kurtaracak birbirinden kolay kavanoz tarifleri...

Sağlıklı ve dengeli beslenmek, hepimizin hayalini kurduğu ve elinden geldiğince uygulamaya çalıştığı bir beslenme düzeni. Ancak yoğun bir programa ve stresli bir yaşama sahipseniz sağlıklı beslenmek, düşündüğünüzden çok daha zor olabiliyor. Zaman kazanmak için tercih ettiğimiz hazır gıdaların içerisinde bulunan zararlı maddeler; kilomuzu, cildimizi hatta ruh halimizi bile etkileyebiliyor. Durum böyle olunca birçok insan, evde hazırladığı yemekleri işe ya da okula götürmenin yollarını arıyor. Kavanoz tarifleri ise akla gelen ilk yöntemlerden biri.

Eğer siz de kendi ellerinizle hazırladığınız yemekleri istediğiniz yerde tüketebilmek istiyorsanız doğru yerdesiniz! Sizler için derlediğimiz bu tarifler sayesinde yemeklerinizi saatler hatta günler önce hazırlayabilir, evden çıkarken yanınıza alabilirsiniz. İşte birbirinden lezzetli ve sağlıklı kavanoz tarifleri…

1. Yaban mersinli ve şeftalili parfe



Kavanoz tarifleri listemizde ilk sırayı yaban mersinli ve şeftalili parfe alıyor. 2 adet şeftaliyi güzelce yıkayın, soyun ve ortadan ikiye kesin. Izgarayı orta ateşte ısıtın ve şeftalileri önlü arkalı olacak şekilde, 4-5 dakika kadar pişirin. 4 adet orta boy kavanozun her birine 2 yemek kaşığı pişmiş ve soğumuş kinoa ekleyin. Ardından sırasıyla 2 yemek kaşığı yaban mersini, 1 yemek kaşığı şeftali, 2 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı ceviz ekleyin ve kavanoz dolana kadar kinoadan başlayarak bu sırayla devam edin. Hazırladığınız bu lezzetli parfeyi 2 gün boyunca buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

2. Çilekli yulaf lapası



2 adet orta boy kavanozun içerisine yarım su bardağı yulaf ekleyin. Üzerine yarım su bardağı süt, 1 yemek kaşığı chia tohumu, 1 tatlı kaşığı bal ve bir çimdik şekerli vanilin ilave edin. Kavanozların kapağını kapatın ve gece boyunca buzdolabında dinlenmeye bırakın. Dinlenen yulaf lapanızı tüketmeden önce üzerine 4 adet dilimlenmiş çilek ve yarım su bardağı ceviz ekleyin.

3. Çikolatalı yulaf lapası



Orta boy bir kavanozun içerisine yarım su bardağı badem sütü, 1 adet doğranmış hurma, bir çimdik şekerli vanilin ve 1 tatlı kaşığı kakao ilave edin, güzelce karıştırın. Kavanozun kapağını kapatın ve bir gece boyunca buzdolabında bekletin. Buzdolabından çıkardığınız yulaf lapasını, yarım su bardağı ceviz ve 1 tatlı kaşığı balla tatlandırarak servis edin.

4. Avokadolu ve ıspanaklı kabak salatası



Kavanoz tarifleri denince akla ilk olarak salatalar geliyor. 1 adet kabağı güzelce yıkayın ve spiral doğrayıcı yardımıyla doğrayın. Bir blender’ın içerisine yarım su bardağı bebek ıspanak, yarım avokado, 1 adet limonun suyu, 2 yemek kaşığı süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı tuz ekleyin, güzelce karıştırın. Hazırladığınız sosu, 2 adet orta boy kavanoza eşit miktarda paylaştırın. 1 adet yeşil, 1 adet kırmızı biberi güzelce yıkayın, doğrayın ve kavanozlara paylaştırın. Bu noktada dilerseniz kavanozlara haşlanmış tavuk ya da soya fasulyesi ekleyebilirsiniz. Ardından yarım su bardağı keçi peynirini, yarım su bardağı kiraz domatesi ve yarım su bardağı zeytini; eşit bir şekilde kavanozlara paylaştırın. Son olarak spiral kabakları da kavanozlara ekleyin ve kavanozların kapağını kapatın. Salatanızı bu şekilde buzdolabında 5 güne kadar muhafaza edebilirsiniz. Salatanızı tüketmek istediğinizde kavanozu güzelce çalkalayın, içerisindekileri bir tabağa aktarın ve afiyetle tüketin.

5. Karidesli ve keçi peynirli salata



Bir adet orta boy kavanozun içerisine yarım limon, 1 tatlı kaşığı balzamik sirke, 1 çimdik karabiber ve yarım çay kaşığı tuz ekleyin, kavanozu güzelce çalkalayın. 1 adet orta boy kırmızı soğanın yarısını piyazlık doğrayın ve kavanoza ilave edin. Ardından sırasıyla 1 adet doğranmış salatalık, yarım su bardağı kiraz domates, doğranmış yarım avokado, bir su bardağı pişmiş karides ve bir avuç marul ekleyin, kavanozun kapağını kapatın. Salatanızı tüketmek istediğinizde kavanozu güzelce çalkalayın, içerisindekileri bir tabağa aktarın ve afiyetle tüketin.

6. Naneli yoğurtlu nohut salatası



Geniş bir kasenin içerisine 1 su bardağı süzme yoğurt, çeyrek su bardağı incecik kıyılmış taze nane, 1 çimdik karabiber ve 1 çay kaşığı tuz ekleyin; tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Ardından kavanoza sırasıyla yarım su bardağı kuru üzüm, yarım su bardağı haşlanmış nohut, 2 adet rendelenmiş salatalık, yoğurtlu sos ve çeyrek su bardağı ceviz ilave edin. Kavanozun kapağını kapatın ve buzdolabında 1-2 saat kadar dinlendirin. Salatanızı tüketmek istediğinizde kavanozu güzelce çalkalayın, içerisindekileri bir tabağa aktarın ve afiyetle tüketin.

7. Yunan salatası



Geniş bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı balzamik sirke, yarım su bardağı zeytinyağı, 1 adet rendelenmiş sarımsak, 1 çimdik karabiber ve 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın ve 3 adet orta boy kavanoza paylaştırın. 1 adet küçük kabağı küp küp doğrayın ve eşit bir şekilde kavanozlara ekleyin. Ardından sırasıyla yarım su bardağı zeytin, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 adet piyazlık doğranmış kırmızı soğan, yarım su bardağı keçi peyniri, 3 adet küp küp doğranmış domates ve bir avuç marulu kavanozlara paylaştırın ve kavanozların kapağını kapatın. Hazırladığınız salatayı bu şekilde buzdolabında 3 gün muhafaza edebilirsiniz. Salatanızı tüketmek istediğinizde kavanozu güzelce çalkalayın, içerisindekileri bir tabağa aktarın ve afiyetle tüketin.

8. Ton balıklı salata



Geniş bir kasenin içerisinde 1 yemek kaşığı mayonez, yarım tatlı kaşığı hardal, yarım limon suyu, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz ve bir çimdik karabiberi karıştırın. Hazırladığınız sosu iki adet kavanoza eşit miktarda paylaştırın. Ardından kavanozlara sırasıyla yarım su bardağı zeytin, dilerseniz bezelye ve havuç, yarım su bardağı kiraz domates, 200 gram yağı süzdürülmüş ton balığı, bir avuç roka, 1 adet haşlanmış yumurta ve incecik kıyılmış dereotu ekleyin, kavanozların kapağını kapatın. Hazırladığınız salatayı bu şekilde buzdolabında 2 gün muhafaza edebilirsiniz. Salatanızı tüketmek istediğinizde kavanozu güzelce çalkalayın, içerisindekileri bir tabağa aktarın ve afiyetle tüketin.

9. Karidesli ve kinoalı salata



Bir kasenin içerisine yarım su bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı su, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 diş rendelenmiş sarımsak, yarım çay kaşığı tuz, yarım limon suyu, bir çimdik dereotu ve bir çimdik maydanoz ekleyin, tüm malzemeleri güzelce karıştırın. 1 su bardağı kinoayı paket üzerinde yer alan yönlendirmelere göre haşlayın. Hazırladığınız sosu iki kavanoza eşit miktarda paylaştırın. Ardından kavanozlara sırasıyla yarım su bardağı kiraz domates, yarım su bardağı kinoa, 2 adet salatalık, 100 gram keçi peyniri ve yarım su bardağı sotelenmiş karides ekleyin, kavanozların kapağını kapatın. Hazırladığınız salatayı bu şekilde buzdolabında 2 gün muhafaza edebilirsiniz. Salatanızı tüketmek istediğinizde kavanozu güzelce çalkalayın, içerisindekileri bir tabağa aktarın ve afiyetle tüketin.

10. Tavuklu ve keçi peynirli salata



Bir kasenin içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı balzamik sirke, yarım çay kaşığı tuz ve bir çimdik karabiber ekleyin, tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Hazırladığınız sosu iki kavanoza eşit miktarda paylaştırın. Ardından kavanozlara sırasıyla yarım su bardağı kiraz domates, 1 adet salatalık, 1 adet piyazlık doğranmış kırmızı soğan, 200 gram ızgara tavuk göğüsü, dilerseniz 100 gram keçi peyniri ve bir avuç doğranmış marul ekleyin, kavanozların kapağını kapatın. Hazırladığınız salatayı bu şekilde buzdolabında 2 gün muhafaza edebilirsiniz. Salatanızı tüketmek istediğinizde kavanozu güzelce çalkalayın, içerisindekileri bir tabağa aktarın ve afiyetle tüketin.

11. Kavanozda vejetaryen burrito



Fırını 200 dereceye ayarlayın ve bir adet tatlı patatesi güzelce yıkayıp doğrayın. Bir çimdik tuz ve bir çimdik karabiberle çeşnilendirdiğiniz tatlı patatesleri, fırında 30 dakika kadar pişirin ve soğumaya bırakın. Bir su bardağı pirinci haşlama usulü pişirin ve kenara alın. Bir adet orta boy kavanozun içerisine sırasıyla yarım su bardağı pirinç, 1/3 su bardağı haşlanmış Meksika fasulyesi, 1/3 su bardağı tatlı patates, 2 yemek kaşığı konserve mısır, 2 yemek kaşığı incecik doğranmış domates, bir avuç doğranmış marul ve 1 yemek kaşığı avokado ezmesi ekleyin, kapağını kapatın. Salatanızı tüketmek istediğinizde kavanozu güzelce çalkalayın, içerisindekileri bir tabağa aktarın ve afiyetle tüketin.

12. Mercimekli roka salatası



Bir kasenin içerisine 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı balzamik sirke, 1 diş rendelenmiş sarımsak, yarım çay kaşığı tuz, yarım limonun suyu, dilediğiniz kadar karabiber, bir çimdik dereotu ve bir çimdik maydanoz ekleyin, tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Hazırladığınız sosu iki kavanoza eşit miktarda paylaştırın. Ardından kavanozlara sırasıyla 3 yemek kaşığı avokado ezmesi, yarım su bardağı haşlanmış mercimek, 1 adet rendelenmiş havuç, yarım su bardağı kiraz domates ve bir avuç roka ekleyin, kavanozların kapağını kapatın. Hazırladığınız salatayı bu şekilde buzdolabında 3 gün muhafaza edebilirsiniz. Salatanızı tüketmek istediğinizde kavanozu güzelce çalkalayın, içerisindekileri bir tabağa aktarın. Karşınızda lezzetli mi lezzetli bir kavanoz tarifi olan mercimekli roka salatası! Afiyet olsun…

13. Kavanozda etli burrito



Kavanoz tarifleri denince aklınıza salatalar geliyor olabilir. İşte karşınızda farklı bir tarif! 1 su bardağı pirinci haşlama usulü pişirin ve soğumaya bırakın. 2 adet kavanozun içerisine sırasıyla 2 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1/4 su bardağı haşlanmış Meksika fasulyesi, 3 yemek kaşığı konserve mısır, yarım su bardağı pirinç, yarım su bardağı et sote, yarım su bardağı kiraz domates, çeyrek avokado, 1 avuç doğranmış marul ve dilediğiniz kadar rendelenmiş peynir ekleyin, kavanozların kapağını kapatın. Hazırladığınız salatayı bu şekilde buzdolabında 2 gün muhafaza edebilirsiniz. Salatanızı tüketmek istediğinizde kavanozu güzelce çalkalayın, içerisindekileri bir tabağa aktarın ve afiyetle tüketin.

14. Caprese salata

Bir kasenin içerisine 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı balzamik sirke, 1 çay kaşığı hardal, yarım çay kaşığı tuz ve dilediğiniz kadar karabiber ekleyin, tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Hazırladığınız sosu bir kavanoza aktarın. Ardından kavanoza sırasıyla 100 gram mozzarella, yarım su bardağı kiraz domates, yarım su bardağı haşlanmış kinoa, yemeklik doğranmış yarım kırmızı soğan ve bir avuç bebek ıspanak ekleyin, kavanozun kapağını kapatın. Hazırladığınız salatayı bu şekilde buzdolabında 3 gün muhafaza edebilirsiniz. Salatanızı tüketmek istediğinizde kavanozu güzelce çalkalayın, içerisindekileri bir tabağa aktarın ve afiyetle tüketin.

15. Tavuklu ve Sezar soslu makarna



Bir adet kavanozun içerisine 2 yemek kaşığı Sezar sos ekleyin. Ardından sırasıyla haşlanmış ve soğumuş bir su bardağı makarna, bir avuç doğranmış marul, 150 gram ızgara tavuk göğüsü ve 3 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan ekleyin, kavanozun kapağını kapatın. Hazırladığınız salatayı bu şekilde buzdolabında 1 gün muhafaza edebilirsiniz. Salatanızı tüketmek istediğinizde kavanozu güzelce çalkalayın, içerisindekileri bir tabağa aktarın ve afiyetle tüketin.

16. Pesto soslu ve mozzarellalı makarna salatası



Kavanoz tarifleri listemizin son tarifi için: Bir kasenin içerisine 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı balzamik sirke, 1 tatlı kaşığı pesto sos, yarım çay kaşığı tuz ve dilediğiniz kadar karabiber ekleyin, tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Hazırladığınız sosu bir kavanoza aktarın. Ardından kavanoza sırasıyla 100 gram mozzarella, bir su bardağı haşlanmış ve soğumuş makarna, yemeklik doğranmış yarım kırmızı soğan ve bir avuç bebek ıspanak ekleyin, kavanozun kapağını kapatın. Hazırladığınız salatayı bu şekilde buzdolabında 3 gün muhafaza edebilirsiniz. Salatanızı tüketmek istediğinizde kavanozu güzelce çalkalayın, içerisindekileri bir tabağa aktarın ve afiyetle tüketin.