"Türkiye-AB ilişkilerindeki en büyük sorun AB'nin ikiyüzlülüğü"

Szijjarto, AB üyesi ülkelerin çoğunun Türkiye hakkında kamuoyu önünde farklı, kapalı kapılar ardında farklı konuştuğunu; Türkiye-AB ilişkilerindeki en büyük sorunun Türkiye’ye karşı ikiyüzlü davranılması olduğunu savundu

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, AB üyesi ülkelerin çoğunun Türkiye hakkında kamuoyu önünde farklı, kapalı kapılar ardında farklı konuştuğunu; Türkiye-AB ilişkilerindeki en büyük sorunun Türkiye’ye karşı ikiyüzlü davranılması olduğunu söyledi.

Politis, Güney Kıbrıs ziyareti sırasında Szijjarto ile yaptığı söyleşiyi bugün “AB’nin Türkiye’yle İlgili İkiyüzlülüğü… Macar Dışişleri Bakanı AB’nin İki Yüzlülüğü ve Mülteciler Konusunda Kartlarını Politis’e açtı” başlığıyla aktardı.

Gazetenin “her zaman şahsının ve ülkesinin temsil ettiklerini hiçbir karanlık nokta bırakmadan söyler” sözüyle nitelediği Szijjarto’nun, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tavrını eleştirmekten kaçınarak “çok komplike mesele” dediğine dikkat çekti.

“TÜRKİYE İLE KARŞILIKLI SAYGIYA DAYALI ÇOK GERÇEKÇİ BİR İLİŞKİMİZ VAR”

Politis, Macar bakana “önceki röportajlarınızda Avrupa’da ve Macaristan’da Hıristiyan kültürünün korunmasının ülkeniz için çok önemli olduğunu söylemiştiniz. Aynı zamanda Macaristan Türkiye ile de çok dostane ilişkiler içerisinde. Bu ilişkinin dayanağı nedir, nasıl gidiyor?” sorusunu yöneltti. Szijjarto “Kıbrıs ile çok iyi bir ilişkimiz var ama aynı zamanda Türkiye ile de çok iyi ilişkiler içerisindeyiz. Macaristan’a dost iki ülke arasında ihtilaf olduğunu görmek çok üzücü” dedi, şunları da ekledi:

“Türkiye ile karşılıklı saygıya dayanan çok gerçekçi bir ilişkimiz var. Ülkenin içişlerine asla karışmayız, Türkiye de bizim iç meselelerimize dair yorum yapmaz veya pozisyon almaz. Çok önemli ticari (3 milyar Euro’nun üzerinde) ilişkilerimiz de var. Büyük Türk yatırımcılar Macaristan’a önemli yatırımlar yapıyor. İlişkimiz özde mantığa, saygıya ve ülkelerin birbirinin içişlerine karışmamasına dayanıyor.”

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tavrı ve faaliyetlerine dair tutumu sorulan Szijjaro “bu çok komplike mesele” dedi, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Dış Konular Konseyi’nde birçok kez dile getirdi. Şu ana kadar AB’nin bu meseleye yönelik üniter tavrını bozmadık. Ancak anlayacağınız, Türkiye ile AB arasındaki ilişki Doğu Akdeniz’de olanlardan çok daha komplikedir. Kesin olan bir şey var: Avrupa Birliği artık nihayet Türkiye ile nasıl bir ilişki istediğini samimiyetle söylemelidir. Bu konudaki büyük sorun ikiyüzlülüktür. AB ülkelerinin büyük bölümü Türkiye salondayken farklı, salonda değilken farklı konuşuyor. Bu tür ikiyüzlü yaklaşımlar-politikalar daha çok karıştırmaktan ve yanlış anlamadan başka bir şeye sebep olmuyor.”

“TÜRKİYE YAKINDA DÜNYADAKİ EN GÜÇLÜ 10 EKNOMİDEN BİRİ OLACAK”

Türkiye’nin AB’deki geleceği konusundaki algısı da sorulduğunda söze “bu noktada samimi konuşalım” diyerek başlayan Szijjarto, AB içerisinde bu meselede neye inandıklarını hiç açıkça söylemeyen ülkeler var. Ancak kapalı kapılar ardında, Türkiye’yi üye kabul etme ve bu konuda destekleme niyetinde olmadıklarını savunuyorlar. İnandıkları bu ise açıkça söylemeleri gerekir ki biz de alternatif olarak bir şey düşünelim, Türkiye ile belki stratejik ilişki veya başka bir şey düşünelim. Ancak yalnız Türkiye ile değil herhangi bir milletle ama özellikle de büyük ve güçlü bir ülke olan Türkiye ile oyun oynamamız ne adildir, ne de sağlıklı. Macaristan’da bir deyişimiz vardır: çocuğa adıyla sesleneceksin. Bu konuda mutlak samimiyete ihtiyaç var. Türkiye yakında dünyadaki ekonomisi en güçlü 10 ülkeden biri olacak, AB için çok önemli bir ticari ortaktır, samimi ilişki ve yaklaşım gerekir. Bana, Türkiye’nin gelecekte AB ile nasıl bir ilişkisi olmasını istediğimi sorarsanız, ‘samimi bir ilişki’ derim.

“KİMLE YAŞAMAK İSTEDİĞİMİZİ KİMLE İSTEMEDİĞİMİZİ SEÇME HAKKIMIZI KİMSE ALAMAZ”

Peter Szijjarto mülteciler meselesinde de net tavır ortaya koyarak “kimle yaşayacağımıza biz karar veririz. Kimse bizi kiminle yaşamak isteyip kiminle istemediğimizi seçme hakkımızdan mahrum edemez” ifadesini kullandı. Szijjarto, AB’nin, 20 yıl önce imzalanan ve AB ile 79 Afrika, Karayip ve Pasifik ülkesiyle ilişkilerini düzenleyen anlaşmanın yenilenmesi için müzakere etmekte olduğunu, bundan hiç hoşlanmadıklarını söyledi. Macar Bakan, söz konusu anlaşmanın, Avrupa ülkelerine iş gücü sağlamak için mülteciliği bir şekilde meşrulaştıran bir anlaşma olduğu görüşünü de ortaya koydu.

Güney Kıbrıs ziyaretinin ana nedenlerinin turizm ve mülteciler konularını görüşmek olduğunu kaydeden Szijjarto, turizmin Macaristan ile Güney Kıbrıs arasındaki işbirliğinin önemli bir parçası olduğunu, geçen yıl 32 bin Macarın Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini söyledi. Güney Kıbrıs’taki ve Macaristan’daki, yeni tip koronavirüs pandemisine dair epidemiyolojik durumun, Güney Kıbrıs’ın Macaristan’ı A kategorisine almasına olanak sağlayacak şekilde olduğunu belirtti.