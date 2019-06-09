“Türk tahrikleri, müzakerelere engel”

Rum lider Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki Türk faaliyetlerinin, Kıbrıs sorunu müzakerelerinde yeni bir turun başlamasına mani olduğunu öne sürdü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs ile Rusya’nın ortak hedefinin, iki ülke arasında daha sıkı ilişkiler kurulması olduğunu söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs’taki Rusya Büyükelçiliği’nin önceki akşamki resepsiyonunda konuşan Anastasiadis, iki ülke arasındaki ilişkilerin, iki ülkenin halkları arasındaki güçlü bağların yanı sıra siyasi, ekonomik, kültürel ve dini bağlara dayandığını kaydetti.

Habere göre Anastasiadis, iki ülke arasındaki ekonomik, müteşebbis ve yatırım işbirliğinin, ikili ilişkilerde önemli bir kapı olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı son görüşmede, Putin’i Kıbrıs sorununa dair bilgilendirdiğini de kaydeden Anastasiadis, Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek askersiz, garantörsüz bir federal çözüm için çaba göstermeye kararlılıkla devam edeceğini dile getirdi.

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki sözde “Türk tahriklerinden” de bahseden Anastasiadis, bu eylemlerin Kıbrıs sorunu müzakerelerinde yeni bir turun başlamasına mani olduğunu öne sürdü.

Habere göre Anastasiadis, Rusya’nın Güney Kıbrıs’a verdiği ezeli destekten ötürü teşekkürlerini de sundu.