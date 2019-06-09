 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Goller Özgün için atıldı
Goller Özgün için atıldı
18 0
BTM 2. Ligde alınan sonuçlar ve günün programı şöyle
BTM 2. Ligde alınan sonuçlar ve günün programı şöyle
353 0
 
Okullarda yaz tatili başlıyor
Okullarda yaz tatili başlıyor
20 0
Terk edilen bir köy: Balalan
Terk edilen bir köy: Balalan
25 0
Soyguncular Ercan’dan kaçtı
Soyguncular Ercan’dan kaçtı
196 0
Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
65 0
Kamunun hantallığının fotoğrafı
Kamunun hantallığının fotoğrafı
175 0
banner82

“Türk tahrikleri, müzakerelere engel”

banner27

Rum lider Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki Türk faaliyetlerinin, Kıbrıs sorunu müzakerelerinde yeni bir turun başlamasına mani olduğunu öne sürdü

banner262
“Türk tahrikleri, müzakerelere engel”
banner267

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs ile Rusya’nın ortak hedefinin, iki ülke arasında daha sıkı ilişkiler kurulması olduğunu söyledi.
Alithia gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs’taki Rusya Büyükelçiliği’nin önceki akşamki resepsiyonunda konuşan Anastasiadis, iki ülke arasındaki ilişkilerin, iki ülkenin halkları arasındaki güçlü bağların yanı sıra siyasi, ekonomik, kültürel ve dini bağlara dayandığını kaydetti.
Habere göre Anastasiadis, iki ülke arasındaki ekonomik, müteşebbis ve yatırım işbirliğinin, ikili ilişkilerde önemli bir kapı olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı son görüşmede, Putin’i Kıbrıs sorununa dair bilgilendirdiğini de kaydeden Anastasiadis, Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek askersiz, garantörsüz bir federal çözüm için çaba göstermeye kararlılıkla devam edeceğini dile getirdi.
Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki sözde “Türk tahriklerinden” de bahseden Anastasiadis, bu eylemlerin Kıbrıs sorunu müzakerelerinde yeni bir turun başlamasına mani olduğunu öne sürdü.
Habere göre Anastasiadis, Rusya’nın Güney Kıbrıs’a verdiği ezeli destekten ötürü teşekkürlerini de sundu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.