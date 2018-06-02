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Tespit edilen kayıp sayısı çok düştü

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Tespit edilen kayıp sayısı çok düştü
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Kayıp Şahıslar Komitesi üyesi Nestoras Nestoros, kayıpların tespit edilmesinde son birkaç aydır zorluklar yaşandığını söyledi.
Alithia gazetesinin haberine göre Nestoros, 2015 yılından sonra tespit edilen kayıp sayısında ciddi düşüş yaşandığını; 2016’da 114, 2017’de ise 49 kayıp tespit edildiğini kaydetti.
Habere göre, Nestoros, şu anda KKTC’de 8, Güney Kıbrıs’ta da 1 ekibin kayıp kazılarına devam ettiği bilgisini verdi.
Türkiye’nin, kayıplar konusunun görüşüleceği Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin gelecek haftaki toplantısı öncesinde, Türk tarafının Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarına yardımcı olmak için yaptığı faaliyetlerle ilgili bir belge sunduğunu kaydeden gazeteye göre, belgede, Türk tarafının olası gömü yerleriyle ilgili elinde bulunan tüm bilgileri komiteye verildiği vurgulanıyor.
Nestoros, 2018 yılı Nisan ayına kadar yalnızca 8 kayıp tespit edilebildiğini de ifade ederek, bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.

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