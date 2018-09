“Şimdi daha iyi pozisyonda başlayacağız”

Yunan Dışişleri Bakanı Kocias, Crans Montana’nın çöküş olmadığını, Güvenlik ve Garantiler konusu artık masada olduğundan, ilk kez bir müzakereye öncekinden daha iyi pozisyonda başlayacaklarını vurguladı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias Güvenlik ve Garantiler konusu artık masada olduğundan, Kıbrıs sorununda ilk kez bir müzakereden diğerine, öncekinden daha iyi durumda gideceklerini söylerken, Rum Sözcü Prodromos Prodromu ise Türkiye’nin, garantilere, müdahale hakkına son verilmesi veya askerini geri çekmeyi görüşmekte isteksiz olduğundan şikayet etti.

Politis “Çöküş Mü? Hangi Çöküş?... Kocias Crans Montana’yla İlgili ‘Çöküş’ Nitelemesini Reddetti” başlıklı haberinde Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın, Lefkoşa’nın Rum kesimindeki bir kilise arazisinin Yunanistan Büyükelçiliği binası inşa edilmek üzere Yunanistan devletine devri için dün düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmanın Kıbrıs sorunuyla ilgili bölümüne yer yerdi.

Kocias, ön hazırlık konusunda 2016’dan beri yaptığı “uyarılara” göndermede bulunarak “Kıbrıs sorununda yeni müzakere turunun, yeterli ön hazırlık yapılması şartıyla başlaması gerektiği” görüşünü ortaya koydu.

“Çöküş” nitelemesini reddeden ve Crans Montana’da geçen yıl düzenlenen konferansın, yeterli ön hazırlık yapılmadığı için sonuç vermediğini söyleyen Kocias “İlk kez, Kıbrıs sorununda bir müzakereden ötekine, öncekinden iyi pozisyonda gidiyoruz” dedi, şöyle izah etti:

“Genellikle bir müzakereden sonra, öncekiden çok daha kötü şartlarda olur. Şimdi, müzakere masasında Güvenlik ve Garantiler konusu var ve bunu, Crans Montana sırasında BM Genel Sekreter de kabul etti. dolayısıyla daha öncekine nazaran çok daha iyi pozisyondan başlayacağız.”

Kocias TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İzmir’de yaptığı temaslardan sonra “belirti” olup olmadığı sorulduğunda “belirtileri biz yaratmalıyız” dedi, Kıbrıs sorunu gibi meselelerde prosedüre katılan diğer taraflardan da karşılık gelmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs müzakerelerine ön hazırlık için Türk dengi ve/veya İngiltere ile çaba harcayıp harcamayacağı sorulduğunda “Çöküşe sürükleyecek ve referandumlarda olumlu sonuç çıkmayacak müzakerelere girilmesi verimli değildir” diyen Kocias, Çavuşoğlu ile aralarında yakınlaşma (görüş birlikleri) isteğinin gerçekleşmesi dileğinde bulundu “kastettiğim, doğrudan müzakere prosedürüne başlamadan çözüm değil” izahında bulundu.

Nikos Kocias sözlerini “Çabanın sonuç vereceğini garanti edemem ama mücadele edeceğimiz garantisini verebilirim” diyerek tamamladı.

“TÜRKİYE’NİN KONTROLÜNÜN ENGELLENMESİ ÖNEMLİ”

Fileleftheros Rum Sözcü Prodromos Prodromu’nun Fransa’da yaşayan Rumlar tarafından Paris’te düzenlenen bir etkinlikte “Kıbrıs sorununun çözüm perspektifleri, son gelişmeler ve Kıbrıs-Fransa ilişkilerinin dinamiği” konulu konuşma yaptığını bildirdi.

Habere göre, Kıbrıs müzakerelerini ve Crans Montana’da cereyan edenleri anlatan Prodromu Türkiye’nin, garantilerine ve müdahale hakkına son verilmesini ve askerini çekmeyi görüşmeye hazır ve istekli olmadığından yakındı. Prodromu Türkiye’nin KKTC ve Kıbrıslı Türkler üzerindeki “kontrolünün engellenmesinin önemine” de vurgu yaptı.

NEW YORK ÖNCESİNDE HARARETLİ İSTİŞARELER

Haravgi haberine “BM Genel Sekreteri İle New York’taki Görüşme Öncesi Hararetli İstişareler… Kocias Da Ön Haırlıktan Söz Ediyor, Çavuşoğlu İle Yakınlaşmaya Çalıştığını Açıkladı” başlık ve spotuyla yer verdi.

Gazete “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le, belki müzakerelerin akıbetini belirleyecek temasların yapılacağı New York’a gidiş öncesinde Rum tarafının ve Anastasiadis hükümetinin hararetli istişarelerde bulunduğunu” yazdı.

Bütün bunların, Rum siyasi liderliğine bilgi verilmeden yürütüldüğüne işaret eden gazete AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, bugüne kadar bilinen Kıbrıs sorununun belki sonu olacağı, en kritik aşamada olduğu genel kabul görürken Anastasiadis’in Kıbrıs sorununu tek başına yönetmeye karar verdiğine” dikkat çekerek Rum siyaset dünyasının bilgilendirilmemesini sıklıkla gündeme getirdiğini hatırlattı.

Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elisabeth Spehar’ın hafta başında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşeceğini kaydeden gazete, Spehar’ın Anastaiadis ile Pazartesi, Akıncı ile Salı günü bir araya gelerek New York’a gidişleri öncesinde, Guterres’le yapacakları temaslara dair görüş alış verişinde bulunacağını ekledi.