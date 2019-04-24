Seri katille ilgili Interpol’den yardım talebi

Güney’de iki Filipinli kadını ve bir çocuğu öldüren RMMO subayıyla ilgili Interpol’den yardım istendi

Güney Kıbrıs, şimdiye kadar eşi görülmemiş bir cinayet silsilesiyle sarsılıyor. Muhtemel seri katilin cesetleri attığı yer, Lefkoşa'nın Mitsero Köyü.

Polis ekipleri, köyün yanındaki dev maden kuyusunu arıyor. Kurbanlardan 39 yaşındaki Filipinli kadın Mayıs 2018'de kaybolmuştu. Kadının altı yaşındaki kızından da o tarihten bu yana haber alınamıyor.

Yine geçen yıl kaybolan 28 yaşındaki diğer kurbanın da Filipinli olduğu tahmin ediliyor. İki kadının katili, RMMO subayının kadınlarla internet üzerinden tanıştığı belirtiliyor.

Kadınlardan biriyle cinsel ilişki yaşayan erkeğin kurbanı boğarak öldürdüğü belirlendi.

35 yaşındaki Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) subayının iki Asyalı kadını öldürdüğü cinayetle ilgili soruşturma kapsamında, Interpol’den yardım istendiği bildirildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, zanlının halen kayıp olan 6 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili net bilgi vermediğini, çocuğun henüz bulunamadığını ve cinayetin gerçekleştiği bölgede, uzaktan kumandalı robotlarla araştırma yapılmaya devam edildiğini yazdı.

Öte yandan Politis gazetesi de, Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi’nin kurulduğu günden bu yana (2009’dan beri), Güney Kıbrıs’ta kaybolan kadınların KKTC’ye geçip geçmediğine dair, KKTC polisinden yalnızca bir kere bilgi istendiğini yazdı.

Gazete, komitenin kurulmasından bu yana kayıtlara 17 kayıp kadın geçtiğini ve bunlardan yalnızca, Lefkoşa’nın güneyinde sakin 30 yaşındaki bir Filipinli kadınla ilgili KKTC polisinden yardım istendiğini kaydetti.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, Rum polisinin 2017 yılında 30 yaşındaki Filipinli kadının kaybolmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında KKTC polisinden yardım istediğini ve KKTC polisinin BM Barış Gücü’nü (UNFICYP), söz konusu şahsın KKTC’ye geçtiği ve aynı gün Güney Kıbrıs’a geri döndüğü konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi’nin yaptığı bilgilendirmenin, Rum polisini kaybolan kadınlarla ilgili soruşturmayı idare etme şekli konusunda “açıkta bıraktığını” kaydeden gazete, polisin konuyla ilgili “basmakalıp yanıtlar” vererek, KKTC’ye geçen yabancıların bu geçişlerinin hiçbir zaman ispatlanamadığını söylediğini yazdı.



Dalgıçlar gölde arama yapıyor

Polis ekipleri, dev maden kuyusunu arıyor