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Rumlar, 24 ay içerisinde, sekiz sondaj gerçekleştirecek

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Rumlar, 24 ay içerisinde, sekiz sondaj gerçekleştirecek
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Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Rum kesiminin, tek yanlı olarak ilan edilen “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) içerisinde, önümüzdeki 24 ay içerisinde, sekiz sondaj gerçekleştireceğini açıkladı.

Rum haber kaynaklarına göre, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki faaliyetlerin sürdüğünü dile getiren Lakkotripis, önümüzdeki 24 ay içerisinde 6’sı keşif, 2’si de teyit sondajı olmak üzere toplam 8 sondaj yapılmasının planlandığını açıkladı.

Lakkotripis’in sondajların tam olarak nerede yapılacağına değinmek istemediğini belirten haber kaynakları, ancak Lakkotripis’in hedeflerin hali hazırda tespit etmiş olduğunu ve bunlar etrafında çalışmalar yapıldığını söylediğini iletti.

Planlamanın (sondajların) bu yılın sonu ile 2020 yılının başında başlaması yönünde olduğunu da dile getiren Lakkotripis, Rum hükümetinin 7’nci parselin ruhsatlandırılmasının son aşamasında bulunduğunu da sözlerine ekledi.

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