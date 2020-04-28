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Rum mahkemelerinde online duruşma gündemde

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Güney Kıbrıs’ta mahkemelerin telekonferans aracılığıyla yapılması, mahkemelerdeki yemin işlemlerinin online olarak gerçekleştirilmesi gündemde

Rum mahkemelerinde online duruşma gündemde

Güney Kıbrıs’ta ilkokul öğrencilerine uzaktan eğitim verilmesi çalışmalarının, çok sayıda öğrencinin tablet ve bilgisayar gibi gerekli teknolojik ekipmana sahip olmamasından ötürü sekteye uğradığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, Rum Eğitim Bakanlığı’nın, ilkokul beş ve altıncı sınıflarda okuyan toplam 17 bin öğrenciye online eğitim verilmesi kararını değiştirerek, sayıları 57 bini bulan tüm ilkokul öğrencilerini sisteme dahil etmeye çalışmasının uzaktan eğitimin aksaklıklarla yapılmasına sebebiyet verdiğini yazdı.
Gazete, öğrenci sayısındaki çokluğun, sistem yetersizliğinin ve öğrencilerin gerekli teknolojik ekipmanlara sahip olmamalarının uzaktan eğitimin yetersizliğinde başlıkça rol oynadığını, binlerce öğrencinin uzaktan eğitime katılamadığını da aktardı.
Öte yandan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta kısıtlamaların kaldırılması ihtimali çerçevesinde yargının da faaliyete geçmesi olasılığının gündemde olduğunu, bu çerçevede Rum Adalet Bakanı, Barolar Birliği Başkanı ve diğer ilgili kurum ve kuruluş yetkililerinin dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir toplantı gerçekleştirdiklerini yazdı.
Habere göre toplantıda, Güney Kıbrıs’ta mahkemelerin, kalabalık sayısını en aza indirecek teknolojilerin kullanımıyla açılmasının yolları ele alındı.
Gazete, bazı duruşmaların telekonferans aracılığıyla yapılması, mahkemelerdeki yemin işlemlerinin online olarak gerçekleştirilmesi ve diğer bir dizi önlemin uygulanmaya konmasının gündemde olduğunu belirtti.
 

 
 

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