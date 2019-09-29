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RMMO’ya iki yeni silah sistemi alındı

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RMMO’ya iki yeni silah sistemi alındı
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Rum Milli Muhafız Ordusu’na iki yeni silah sistemi alındığı  belirtildi. 
Simerini gazetesi, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO), Sırbistan’dan 155 milimetrelik top ve İsrail’den 8 adet insansız hava aracı  ile “güçlendirilmekte olduğunu” yazdı.
Gazete diplomatik kaynakların, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, üçlü görüşme ve daha sonra gayriresmi 5’li görüşmenin yolunu açacak olan, karşıt görüşlerin keskinliğinin azaltılması adına  dolaylı bir aracı teşkil etmesi hedefiyle, Kıbrıs’taki temasları konusunda BM Genel Sekreteri’ne ilgili belge sunduğundan bahsederken RMMO’nun kısa bir süre önce iki yeni silah sistemi ile donatıldığını belirtti. 
Gazete haberinde ayrıca silah sistemlerinin alımının, olumlu veya olumsuz olup olmadığını da irdeledi.  

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