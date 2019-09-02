“Müzakerelerin Guterres Çerçevesi zemininde başlamasında ısrarcı olunmalı”

AKEL Basın Sözcüsü Stefanu, Guterres Çerçevesi’nin doğal gaz konusunu içermediğini ve bu sebepten ötürü müzakerelerin, Guterres Çerçevesi zemininde başlamasında ısrarcı olmaları gerektiğini vurguladı

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorununda tek kesin çıkış yolunun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in belirlediği çizgide, yani müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden, Guterres Çerçevesi zemininde yeniden başlaması konusunda anlaşması olduğunu söyledi.

Alithia gazetesine röportaj veren Stefanu, Kıbrıs sorununda son zamanlarda meydana gelen gelişmelerin, Anastasiadis’in uluslararası unsurlara, müzakerelerin yeniden başlaması konusunda söylenenleri anladığını gösterebilmesi için iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.

Habere göre Stefanu, AKEL her ne kadar Anastasiadis’i eleştirse de, doğru hareket etmesi halinde çözüm yolunda onu destekleyeceklerini belirterek, Anastasiadis’e yaptıkları eleştirilerin yıkıcı eleştiriler olduğu iddialarını reddetti; yapılan eleştirilerin kendi kendilerini haklı çıkarmayı değil, Kıbrıs’ı ve halkı haklı çıkarmayı amaçladığını kaydetti.

Kıbrıs sorununda ve referans şartlarında anlaşma sağlanıp sağlanmayacağını kendilerinin bilemeyeceğini belirten Stefanu, bunun, tarafların BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı Geçici Özel Danışman Jane Holl Lute’a sunacağı tezlere bağlı olduğunu ve zamanın daraldığını söyledi.

Habere göre Stefanu, KKTC’de yapılacak bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Kıbrıs Türk toplumuna çözüm karşıtı bir liderin seçilmesi tehlikesinin bulunduğunu ve seçime kadarki zamanın iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Stefanu, müzakereler olmadan statükonun kalıcı olacağını ve kötüye doğru gidildiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafının doğal gaz konusunu Kıbrıs sorununda meydana gelecek gelişmelerle bağlamaya çalışması engelinin, müzakerelerin devam etmesinde ısrarlı olunmasıyla aşılabileceğine işaret eden Stefanu, Guterres Çerçevesi’nin doğal gaz konusunu içermediğini ve bu sebepten ötürü müzakerelerin, Guterres Çerçevesi zemininde başlamasında ısrarcı olmaları gerektiğini vurguladı.