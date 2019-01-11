"Müzakereler Crans Montana'da kaldığı yerden devam etmeli"

SİRİZA partisinin Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Milletvekili ve AP Başkan Yardımcısı Dimitris Papadimulis, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesi, Papadimulis’in Rum Haber Ajansı’na (KİPE) verdiği röportajda, “Prespa Anlaşması”nın, Kıbrıs sorununda olumlu bir örnek olarak çalışabileceğini belirterek, zaman geçtikçe bölünmenin oldu-bittilerinin kalıcı hale geleceğini ve Türkiye ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın iki devletli çözüm dogmasının zemin kazanacağını kaydettiğini yazdı.

Habere göre Papadimulis, gerek SİRİZA’nın, gerekse Yunan Hükümeti ve bizzat Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Kıbrıs sorununa BM kararları çerçevesinde, iki toplumlu ve iki kesimli federal çözüm bulunması konusundaki “Kıbrıs tezini” desteklediğini belirtti.

Crans Montana’daki görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını ifade eden Papadimulis, yine de herkesin, Guterres Çerçevesi zemininde çözüme çok yaklaşıldığını söylediğini kaydetti.

“Erdoğan Türkiye’sinin” ne kadar zorlu bir müzakereci olduğunu bildiğini dile getiren Papadimulis, yine de Rum tarafının Kıbrıs sorununun çözümü için inisiyatif almaktan çekinmemesi gerektiğine işaret etti.

Papadimulis, yaşanan çıkmazdan iki tarafın da eşit derecede sorumlu olduğu argümanının büyük bir siyasi ve diplomatik hata olacağını da vurgularken, bir sorununun çözülebilmesi için cesaretle göğüslenmesi gerektiğini ve bunu, gerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, gerekse Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ilettiğini söyledi.

Anastasiadis’in, farklı danışmanlar tarafından önerilen, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çözümünden uzak fikirleri terk etmesi gerektiğinin altını çizen Papadimulis, Kıbrıs sorunu çözülmezse, başta Kıbrıs için olmak üzere, herkes için kötü olacağını belirtti.