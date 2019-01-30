Med7 toplantısından "AB Birleşik Kıbrıs için emniyet supabı” mesajı

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen ve Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’tan oluşan “Med 7” toplantısı sonrasında yapılan ortak açıklamada, Kıbrıs’ta bir çözümün garantörü ve emniyet supabının Kıbrıs’ın AB üyeliği olduğu mesajının verildiği yazıldı

AB üyesi 7 Akdeniz ülkesinin oluşturduğu “Med 7” birliğinin toplantısı dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirildi.

Alithia gazetesi “AB’nin ‘Yedi’ Güney Ülkesinden Bildiri: AB Birleşik Kıbrıs İçin Emniyet Supabı” başlıkları altında verdiği haberinde, dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen ve Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’tan oluşan “Med 7” toplantısı sonrasında yapılan ortak açıklamada, Kıbrıs’ta bir çözümün garantörü ve emniyet supabının Kıbrıs’ın AB üyeliği olduğu mesajının verildiğini yazdı.

Habere göre yapılan ortak açıklamada, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) mevcut olan doğal kaynakları kullanması hakkına tam destek belirtilirken “Kıbrıs’ın egemenliğine saygı duyması” yönünde Türkiye’ye çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye’nin “uluslararası hukuka aykırı eylem ve tehditlerden kaçınması” gerektiği savunulurken, “AB-Türkiye arasında sorumluluk sahibi ve kanunlara dayalı bir enerji diyaloğunun faydalı olduğu” vurusunda bulunuldu.

Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması durumunda, yeniden birleşmiş Kıbrıs’ın Avrupa’nın fonksiyonel bir üyesi olarak kalmaya devam etmesi amacıyla AB’nin müzakerelerde etkin rol üstlenmesinin büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, Rum hükümetinin, Kıbrıs’ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını, yabancı müdahaleler, askerler ve garantiler olmaksızın sağlayacak bir çözüm bulunması yönündeki çabalarının desteklendiği de vurgulandı.

Açıklamada, BM’nin İyi Niyet Misyonu görevlilerinin, müzakerelerin yeniden başlaması ve bütünlüklü bir çözüm bulunması çabalarının da desteklendiği belirtilirken, Türkiye’nin ise AB ile müzakere çerçevesinden doğan tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği iddia edildi.

Türkiye’nin tüm AB üyesi ülkeleri tanıması gerektiği savunulan açıklamada, Türkiye’ye “Kıbrıs Cumhuriyeti’yle ilişkileri normalleştirme” çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, kaçak göç, terörizm, ekonomi vs gibi ortak çıkarların söz konusu olduğu konu ve sorunların çözümünde işbirliği yapılması taahhüdü de yinelendi.

ANASTASİADİS İLE MACRON BAŞBAŞA GÖRÜŞTÜ

Gazete haberinin devamında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in MED 7 zirvesine katılan liderlerle dün gerçekleştirdiği baş başa görüşmeler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la yaptığı görüşmenin ayrı bir öneme sahip olduğunu yazdı.

Anastasiadis’in görüşmede, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına ilişkin Macron’a bilgi verdiğini belirten gazete, görüşmede ayrıca Güney Kıbrıs’ın enerji politikası ve Fransız şirketlerinin bu programa katılımı, güvenlik, savunma ve ikili ilişkilere dair konuların da ele alındığını aktardı.

Gazete, Anastasiadis ve Macron’un görüşme konusunda sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulunduklarını da yazdı.

Habere göre Anastasiadis mesajında, Macron’u Kıbrıs’ta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ve iki ülkenin enerji alanında yakın işbirliği yapmayı öngördüklerini ifade etti.

Macron ise açıklamasında, Anastasiadis’e teşekkürlerini dile getirerek AB’nin karşılaştığı sorunlarla birlikte başa çıkılacağını vurguladı.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberine “Avrupa Burada – “7”’lerden Kıbrıs Renkleri – Güney Ülkeleri’nden Kıbrıs’a Açık Destek” başlıkları altında geniş yer verdi.

Gazete, MED7 toplantısının ana konusunu enerji faaliyetlerinin oluşturduğunu ve ülke liderlerinin Kıbrıs sorununa çok az değindiklerini ya da hiç değinmediklerini yazdı.

Zirvede ağırlıklı olarak ele alınan bir diğer konunun kaçak göç konusu olduğunu ifade eden gazete, Anastasiadis’in Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la yaptığı görüşmede de enerji güvenliği ve Türkiye’nin AB karşısındaki yükümlülüklerine değinildiğini vurguladı.

Gazete, Çipras’ın bugün Anastasiadis’le bir araya geleceğini ve ardından Türkiye’ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşeceğini belirtirken, Çipras’ın Erdoğan’la görüşmesinde zirvedeki havayı da aktaracağını yazdı.

Haberde, Portekiz Başbakanı Antonio Costa’nın Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden ilk Portekiz Başbakanı olduğu vurgulanırken, zirveyi akredite olarak 178 basın mensubunun izlediğini, KKTC’den ise sadece bir televizyon kanalının zirveyi takip ettiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı’nı temsilen bir gazetecinin de zirveyi takip edenler arasında olduğu belirtildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros gazetesi: “Güçlü Mesajlar Gönderdiler – Liderler Birleşik Kıbrıs’ın Güvenlik Supabı AB’dir Mesajı Gönderdiler”.

Haravgi: “AB’nin Yedi Ülkesinden Kıbrıs Sorununa Da Değinen Bildiri – Macron ve Anastasiadis Enerji ve Güvenliği Konuştular – Zemin Enerji Jeopolitiği – Çipras Anastasiadis’ten Sonra Erdoğan’la Buluşuyor”.