 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Jaguar sahibi abimizin suçu yok, araba uzun
Jaguar sahibi abimizin suçu yok, araba uzun
40 0
Doğukan göğsümüzü kabarttı
Doğukan göğsümüzü kabarttı
24 0
 
ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi’ hizmete açıldı
ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi’ hizmete açıldı
15 0
Herkesi büyülediler
Herkesi büyülediler
44 0
Mesarya testten geçti
Mesarya testten geçti
244 0
Binlerce meşale özgürlük ve bağımsızlığın şafağı için yandı
Binlerce meşale özgürlük ve bağımsızlığın şafağı için yandı
17 0
“Kimse buradan çıkarma yapılabileceğini tahmin etmezdi”
“Kimse buradan çıkarma yapılabileceğini tahmin etmezdi”
60 0
banner82

Mavroyannis, BM Barış Gücü raporunun iyileştirilmesi için devrede

banner27

Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi ve Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in, BM Barış Gücü (UNFICYP) rapor taslağında iyileştirmeler yapılması için çaba gösterdiği bildirildi

Mavroyannis, BM Barış Gücü raporunun iyileştirilmesi için devrede
banner267

 BM Güvenlik Konseyi üyelerinin, gerginlikler ve olumsuz olaylardan kaçınılması maksadıyla, sistematik bilgi alışverişi ve sorunların çözümüne yönelik bir mekanizma oluşturulması üzerinde çalıştığı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporunda önerilen bu mekanizmanın, BM Barış Gücü (UNFICYP) raporunun “dikenlerinden” biri olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, diplomatik kaynaklara dayandırarak aktardığı haberinde, daha öncekilere göre daha kısa ve daha somut olan rapor taslağının, referans şartlarında anlaşma sağlanmasına dair Guterres’in talimatı ve Geçici Özel Danışman Jane Holle Lute’un çabalarını desteklemeyi hedeflediğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi ve Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in, rapor taslağında iyileştirmeler yapılması için çaba gösterdiğini kaydeden gazete, yarın öğlen rapor taslağının oylanacağını ve BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı Peru’ya geçmeden önce, Çarşamba günü kabul edileceğini belirtti.

Gazete, Guterres’in son raporunda, Kıbrıs Türk tarafı ile Rum tarafının stratejik mekanizmalar konusundaki görüşlerine yer verilerek, Kıbrıs Türk tarafının yeni mekanizmalar konusunda istekli olduğunun; ancak Rum tarafının, Kıbrıs Türk toplumuna tanınma statüsü sağlayacak her türlü düzenlemeye ihtiyatlı yaklaştığının ve konuların, mevcut teknik komiteler tarafından göğüslenmesini desteklediğinin kaydedildiğini anımsattı.

Haberde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın BM Güvenlik Konseyi’ne yaptığı bilgilendirmede, Doğu Akdeniz’deki gerginlikten bahsettiği ve BM Güvenlik Konseyi’ndeki çoğu üyenin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını” desteklediği; bazılarının da AB Bakanlar Komitesi’nin kararlarına atıfta bulunduğu ifade edildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.