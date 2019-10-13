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“Maraş Kıbrıs Türk idaresi altında açılamaz”

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İngiliz Yüksek Komiseri Lillie, Maraş’ta yasal sakinlerin geri dönmesine olanak tanınması gerektiğini belirtti, ayrıca Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresi altında açılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi

“Maraş Kıbrıs Türk idaresi altında açılamaz”
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Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, sözde “Maraş Belediyesi”nin Meclis üyelerinin, Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ile bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre, sözde “Maraş Belediyesi”nin Başkanı Simos Yoannu ve meclis üyeleri, Maraş sakinlerinin, BM kararları temelinde geri dönmesine ilişkin haklı taleplerinin ileriye götürülmesi amacıyla ileriki zaman diliminde yapılacak faaliyetler ile sahip oldukları görüşler konusunda İngiliz Yüksek Komiseri Lillie’e bilgi verdi.

Yoannu, görüşlerinin Lillie tarafından desteklendiğini savundu.

Lillie ise, Maraş konusunu, net bir insani konu olarak nitelendirdi ve yasal sakinlerin geri dönmesine olanak tanınması gerektiğini anlaşılır olarak addettiğini; ayrıca Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresi altında açılmasının kabul edilmesi durumunun da bulunmadığını ileri sürdü.

Lillie, ülkesinin; Ada’da iki kesimli, iki toplumlu federal çözüm bulunması çabalarına verdiği desteği de yineledi.

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