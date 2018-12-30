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Larnaka Havalimanı'nda 20 kilo hintkeneviri ele geçirildi

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Larnaka Havalimanı'nda 20 kilo hintkeneviri ele geçirildi
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Larnaka Havalimanı’nda, dün gece, Atina’dan Güney Kıbrıs’a gelen 29 yaşındaki Kazakistan kökenli Yunan pasaportu hamili şahıs, bagajlarında 20 kilo hintkeneviri ile yakalandı.

Rum haber kaynakları, Rum polisinin yaptığı soruşturmaya göre, söz konusu şahsın Atina’da yaşadığını ve buradan Barselona’ya giderek uyuşturucuyu temin ettiğini, daha sonra Atina’ya döndüğünü ve buradan da, uyuşturucuyla birlikte Güney Kıbrıs’a gittiğini duyurdu.
Söz konusu şahıs, polise verdiği ifadede, bagajlarda uyuşturucu bulunduğunu bilmediğini ve kendisine, bu bagajları taşıması için para ödeneceğinin söylendiğini kaydetti.
Gözaltına alınan şahıs, bugün Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve aleyhinde 8 günlük tutukluluk emri verildi.

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