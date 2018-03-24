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KKTC menşeli mozaik kaplamalar okul zemininden sökülüyor

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KKTC menşeli mozaik kaplamalar okul zemininden sökülüyor
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 Limasol Teknik Okulu’nun zemin kaplamalarında kullanılan ve Yeşil Hat Tüzüğü’ne uygun ithal edilmiş olmasına karşın KKTC’de üretilmiş olmaları nedeniyle tepki çeken mozaiklerin döşendiklerinin yerlerden sökülmekte olduğu bildirildi.

Fileleftheros “İşgal Bölgelerinden Mozaikler Okuldan Çıkarılıyor” başlıklı haberinde, okul müdürü Andreas Marankos’un, Limasol Teknik Okulu örneğinin Yeşil Hat Tüzüğü kurallarının uygulandığı “Tüm Kıbrıs Ortaokulu” örneğindeki gibi olmadığı açıklamasına yer verdi.

Gazete, müteahhit ile Teknik Birim yetkililerinin pazartesi günü yaptığı görüşmede, kullanılan mozaik kaplamaların, Teknik Birim’in bu okul için belirlediği standartlara uymadığının saptandığını yazdı

Habere göre, okul için belirlenen standart, zemine sadece Rum tarafında üretilen çift katlı mozaik döşenmesini öngörüyordu ancak okulun bazı noktalarına tek katlı mozaik  (KKTC’den ithal) döşendiği saptandı ve müteahhide, bu mozaik kaplamaları derhal sökülmesi emri verildi.

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