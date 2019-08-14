Kiracıköy muhtarından Anastasiadis'e “Piroi” geçidinin açılması için mektup

“Athienu” (Kiracıköy) Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas, mektubunda, Kiracıköy-Lefkoşa arasında bugün 45-60 dakika süren mesafenin, geçidin açılmasıyla 20 dakikaya düşeceğini belirttiğini ve müzakerelerin yeniden başlaması için gösterilen çabalar ile Güven Yaratıcı Önlemler’in tartışılmasının olası olduğu şu günlerde, Gaziler geçidinin açılması konusunun da gündeme getirilmesini istediğini yazdı

“Athienu” (Kiracıköy) Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas’ın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e “Piroi” (Gaziler) geçidinin açılması için mektup gönderdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kareklas’ın mektubunda, Kiracıköy-Lefkoşa arasında bugün 45-60 dakika süren mesafenin, geçidin açılmasıyla 20 dakikaya düşeceğini belirttiğini ve müzakerelerin yeniden başlaması için gösterilen çabalar ile Güven Yaratıcı Önlemler’in tartışılmasının olası olduğu şu günlerde, Gaziler geçidinin açılması konusunun da gündeme getirilmesini istediğini yazdı.

Habere göre Kareklas, Lefkoşa Rum Kesimi’nde okuyan öğrencilerin bu sebepten ötürü ev kiralamak zorunda kaldıklarını ve geçidin açılması halinde, öğrencilerin okullarına kendi evlerinden gidip gelebileceklerini; ailelerin de kira ödemekten kurtulacağını kaydetti.

Kareklas, geçidin açılması halinde Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’ne gidiş-gelişlerin de 10 dakikaya düşeceğini ve günlük hayatın kolaylaşacağını ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafının Gaziler geçidinin açılmasıyla pek ilgilenmediğini belirten Kareklas, geçidin açılması halinde “Luricina” (Akıncılar) köyü ile güneye geçen Kıbrıslı Türkler açısından faydalı olacağına işaret etti.

Kareklas, Kıbrıs Türk tarafının “askeri sebeplerden ötürü” konuyu tartışmaya yanaşmadığını; ancak geçidin açılması için teknik çözümler bulunduğunu ve bu çözümlerin, Türk askerinin tesislerini hiçbir şekilde etkilemediğini savundu.

Habere göre Kareklas, Anastasiadis’e Gaziler geçidinin açılmasında ısrarcı olması için çağrıda bulunarak, 9 Ağustos’taki liderler görüşmesinde bu konunun GYÖ’ler çerçevesinde ele alınmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.