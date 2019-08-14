 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
1 0
Gargalar pençeleri Nevşehir'de bileyecek
Gargalar pençeleri Nevşehir'de bileyecek
173 0
 
Başbakan Tatar, partilileriyle bayramlaştı
Başbakan Tatar, partilileriyle bayramlaştı
7 0
Serena Williams gözyaşlarını tutamadı
Serena Williams gözyaşlarını tutamadı
57 0
Buram buram Kıbrıs Gecesi
Buram buram Kıbrıs Gecesi
32 0
Kabristanlıklar doldu taştı
Kabristanlıklar doldu taştı
9 0
130 büyük çöp poşeti çöp toplandı
130 büyük çöp poşeti çöp toplandı
14 0
banner82

Kiracıköy muhtarından Anastasiadis'e “Piroi” geçidinin açılması için mektup

banner27

 “Athienu” (Kiracıköy) Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas, mektubunda, Kiracıköy-Lefkoşa arasında bugün 45-60 dakika süren mesafenin, geçidin açılmasıyla 20 dakikaya düşeceğini belirttiğini ve müzakerelerin yeniden başlaması için gösterilen çabalar ile Güven Yaratıcı Önlemler’in tartışılmasının olası olduğu şu günlerde, Gaziler geçidinin açılması konusunun da gündeme getirilmesini istediğini yazdı

Kiracıköy muhtarından Anastasiadis'e “Piroi” geçidinin açılması için mektup
banner267

 “Athienu” (Kiracıköy) Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas’ın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e “Piroi” (Gaziler) geçidinin açılması için mektup gönderdiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Kareklas’ın mektubunda, Kiracıköy-Lefkoşa arasında bugün 45-60 dakika süren mesafenin, geçidin açılmasıyla 20 dakikaya düşeceğini belirttiğini ve müzakerelerin yeniden başlaması için gösterilen çabalar ile Güven Yaratıcı Önlemler’in tartışılmasının olası olduğu şu günlerde, Gaziler geçidinin açılması konusunun da gündeme getirilmesini istediğini yazdı.
Habere göre Kareklas, Lefkoşa Rum Kesimi’nde okuyan öğrencilerin bu sebepten ötürü ev kiralamak zorunda kaldıklarını ve geçidin açılması halinde, öğrencilerin okullarına kendi evlerinden gidip gelebileceklerini; ailelerin de kira ödemekten kurtulacağını kaydetti.
Kareklas, geçidin açılması halinde Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’ne gidiş-gelişlerin de 10 dakikaya düşeceğini ve günlük hayatın kolaylaşacağını ifade etti.
Kıbrıs Türk tarafının Gaziler geçidinin açılmasıyla pek ilgilenmediğini belirten Kareklas, geçidin açılması halinde “Luricina” (Akıncılar) köyü ile güneye geçen Kıbrıslı Türkler açısından faydalı olacağına işaret etti.
Kareklas, Kıbrıs Türk tarafının “askeri sebeplerden ötürü” konuyu tartışmaya yanaşmadığını; ancak geçidin açılması için teknik çözümler bulunduğunu ve bu çözümlerin, Türk askerinin tesislerini hiçbir şekilde etkilemediğini savundu.
Habere göre Kareklas, Anastasiadis’e Gaziler geçidinin açılmasında ısrarcı olması için çağrıda bulunarak, 9 Ağustos’taki liderler görüşmesinde bu konunun GYÖ’ler çerçevesinde ele alınmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.