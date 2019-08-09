Kiliseden haç çaldılar

Larnaka’daki Sotiras Kilisesi’nden, Kitiu Metropoliti’nin taht giyme töreninin düzenlendiğini sırada, ahşap olan kutsal haçın çalındığı belirtildi.

Politis gazetesi, bilinmeyen kişi veya kişilerin kiliseye girerek, 2 bin 500 değerindeki ahşap kutsal haçı çaldıklarını yazdı.

Gazete, fail veya faillerin, taht giyme töreni nedeniyle söz konusu kilisenin gün boyu açık olmasından faydalandığını da belirtti.

BAF’TAKİ HIRSIZLIK OLAYLARI

Öte yandan Politis gazetesi, Baf polisinin, bölgede meydana gelen çeşitli hırsızlık olayları nedeniyle, Ağustos ayının ilk 8 gününde, toplam 14 kişiyi tutukladığını yazdı.

Gazete, polisin ayrıca geçtiğimiz Haziran ve Temmuz aylarında da yine hırsızlık suçundan 50 şüpheliyi tutukladığına da dikkati çekti.