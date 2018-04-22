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Kıbrıslı Türklerden 24 bin araca geçici sürüş izni

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Güney’de Kıbrıslı Türklerin kullandığı 24 bin 93 araca geçici sürüş izni verildi

Kıbrıslı Türklerden 24 bin araca geçici sürüş izni
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Rum Motorlu Araçlar Dairesi, 1 Ocak -31 Aralık 2017 döneminde, Kıbrıslı Türklerin araçlarına verilen geçici sürüş izinlerine yönelik rakamları açıkladı. 
Alithia gazetesi, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Motorlu Araçlar Dairesi’nin, 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihlerini kapsayan dönemde, Güney Kıbrıs’ın kontrolü altındaki bölgelerde yasal dolaşımlarının sağlanması amacıyla Kıbrıslı Türklerin kullandığı 24 bin 93 araca, geçici sürüş izni verdiğini yazdı. 
Gazete bu rakamların, Rum Ekologlar Milletvekili Yorgos Perdikis’in, sorusu üzerine, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadu’nun meclise yönelik bilgilendirme notunda yer aldığını belirtti. 
Gazete ilgili yasanın içeriğine yer verirken, Güney Kıbrıs tarafından kontrol edilen bölgelerde trafikte dolaşan Kıbrıslı Türk araçlarının, yine Güney Kıbrıs’taki sigorta şirketleri mukayyitliğine kayıtlı şirketler tarafından sigorta kapsamına alınması gerektiğini savundu.

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