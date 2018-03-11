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İngiltere’den, Güney Kıbrıs’a destek

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İngiltere, Güney Kıbrıs’ın MEB içerisindeki doğal kaynaklarından yararlanma haklarını tanıdığını ve sondaj çalışmalarının ilerlediğini görmek istediğini bildirdi

İngiltere’den, Güney Kıbrıs’a destek
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İngiltere’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki sondaj çalışmalarını desteklediği iddia edildi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Sir Alan Duncan’in, İngiltere’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını tanıdığını ve sondaj çalışmalarının yapılmasını arzuladığını” söylediğini yazdı.

Gazeteye göre Duncan, İngiltere’deki “Ulusal Kıbrıs Federasyonu” Başkanı Hristos Karaolis ve İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Cathrine West’in konuyla ilgili sorularına yanıt verdi.

Duncan, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın “Kıbrıs’ın MEB içerisindeki doğal kaynaklarından yararlanma haklarını tanıdığını ve sondaj çalışmalarının ilerlediğini görmek istediğini” belirterek, hidrokarbon yataklarından tüm Kıbrıslıların yararlanması ve hidrokarbon yataklarının, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasını destekleyecek şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

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