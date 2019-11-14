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Hrisostomos’a ‘pasaportlu’ protesto

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Güney Kıbrıs’ta bir grup eğitimci, dün sabah Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un Başpiskoposluk binası önünde protesto etti.

Hrisostomos’a ‘pasaportlu’ protesto

Eğitimciler, bireysel ve örgütlü vatandaşlar, Başpiskopos II. Hrisostomos’un eğitim ve diğer konulardaki müdahalelerini protesto etmek amacıyla Başpiskoposluk binası önünde protesto düzenledi ve buradan da Rum Meclisi önüne yürüdü.

Eylemciler beraberlerinde pasaportlarını da getirdi.

Öte yandan Rum Kilisesi Başpiskopos II.Hrisostomos aleyhine internet üzerinden imza kampanyası başlatıldı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum Başsavcılığı, Malezyalı iş insanına pasaport verilmesi ve Başpiskopos II.Hrisostomos’un aynı iş insanından 300 bin ve 10 bin Euro’luk çek almasını konusunda II.Hrisostomos aleyhine araştırma yapmaya çağıran imza kampanyasının, siyasi analizör Hristoforos Hristoforu tarafından başlatıldığını yazdı.

Habere göre, geçtiğimiz pazar akşamı internet üzerinden başlatılan imza kampanyası şu anda 16 bini geçti.

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